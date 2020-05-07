İletişim Başkanı Altun'dan “Milli Teknoloji Hamlesi” projesine destek

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Devletimiz, milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır" dedi.

Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2020