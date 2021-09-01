İletişim Başkanı Altun: "Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranı”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in açıkladığı verilerin, Türkiye’nin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu gösterdiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır. TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir. Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerdir” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

“2020’nin ikinci çeyreğine göre bu yıl; mal ve hizmet ihracatı yüzde 59,9, iş gücü ödemeleri yüzde 36,1 arttı; ihracatımız ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştı. Tüm bu veriler, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığı, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını göstermektedir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimizin başarılı politikalarıyla Türkiye, giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir.”