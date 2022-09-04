İlçe turizmine katkı sağlayan Şeker Kanyonu sel sonrası ilk misafirlerini ağırladı

Türkiye’nin en büyük blok ormanlarını içerisinde barındıran ve doğa turizmi ile ön planda olan Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu sel afeti sonrası ilk kafilesini misafir etti.

Karabük’ün Yenice ilçesinde Haziran ayında meydana gelen sel afeti sonrası yenileme çalışmalarında sona doğru yaklaşılmaya başlandı. Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarının içerisinde yer alan Şeker Kanyonu sel afeti sonrası ilk misafirlerini ağırladı. Ankara’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan yaklaşık 114 kişi hafta sonu gezisi için Yenice ilçesini seçti. Şeker Kanyonu işletmecisi Ercan Aslan’ın öncülük yaptığı kafile kahvaltı sonrası yaptıkları yürüyüşlerle bölgenin güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladı.

Endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice Ormanları içerisinde yer alan kanyon ilçe turizmi için önemli bir yere sahip.

Kanyon işletmecisi Ercan Aslan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı konuşmada, Yenice Ormanları’nın Türkiye’nin en güzel bölgelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Ben 15 yıldır buraya geliyorum. Birçok yeri de gezdim. Kesinlikle dünyadaki en güzel yerlerden bir tanesi. Üç yıldır pandemi ve çeşitli sıkıntılar derken en son geçtiğimiz aylarda sel felaketi yaşadık maalesef” dedi.

Olumsuzluklara rağmen çalışmalardan vazgeçmediklerini ifade eden Aslan, “O yüzden moralimizi bozmadık tekrar başladık. Sağ olsun devlet kurumlarının burada çok hızlı bir şekilde harfiyat çalışmaları, düzenleme çalışmaları yapıldı. Dere ıslahı yapıldı. Şu an peyzajıyla ilgili beklemedeyiz. Asma köprümüz yapıldı. Yavaş yavaş umudumuzu kesmeden bir denge kurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bölgenin 4 mevsim güzellikler sunduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Aslan, “Değerlendirmeyi yaparken de bizim özellikle hassas olduğumuz konu, buraya doğaseverlerin gelmesi. Doğaya gerçekten değer veren ve seven insanların buraya gelmesi. Onlarla etkinlikler yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sel afeti sonrası etkinliklere başladıklarını kaydeden Aslan, şunları söyledi: “Çünkü burası ne olursa olsun devam etmek zorunda. Bu anlamda etkinlikler başladı. Bugün de Ankara’dan büyük bir holdingden kafilemiz geldi. Onlara biraz çevre gezisi yaptırıyoruz. Biliyorsunuz ormana girişler yasak. O yüzden Yenice Kaymakamlığı’ndan izin alarak bu çerçevede etkinliklerimizi planlı ve organize olarak yapıyoruz. Yangın ve çevre kirliliğine karşı kontrollüyüz. Afet sonrası ilk etkinliğimiz. Sabah geldiler. Açık büfe kahvaltının ardından bir grup yüzmeye gitti, bir grup Şeker Kanyonu’na yürüyüşe gitti, bir grupla Filyos Çayı mevkiindeki asma köprüyü gezdik. Canlı müzik olacak. Akşam üstü de oyunlarla birlikte yemeğimizi vereceğiz ve kendilerini uğurlayacağız.”

Ziyaretçilerden Semih Yağcı, şirket olarak her yıl bir gezi organizasyonu düzenlediklerini, bu yıl ki gezi için Dünya Koruma Vakfı tarafından koruma altına alınan Yenice Ormanlarını seçtiklerini söyledi.

Nilgün Dal ise arkadaşları ile güzel bir gün geçirdiklerini ve keyif aldıklarını anlatarak, “Burayı gerçekten herkese tavsiye ederim. Ankara’da olmayan bir doğa var burada. Şeker Kanyonu çok güzel. Orada yürüyüş yapmak bambaşka. Böyle bir yerin Ankara’ya yakın olması ayrı bir değer katıyor. O yüzden tercih sebebimiz oldu” şeklinde konuştu.