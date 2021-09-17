banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Aylık 750 bin TL alacak!
Aylık 750 bin TL alacak!

İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı

Ordu’nun Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında "İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası" toplantısı yapıldı.

Ekonomi 17.09.2021, 14:12
İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası toplantısı

Ordu’nun Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin başkanlığında "İlçe kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik yol haritası" toplantısı yapıldı.

Kabadüz Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı ilk olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan’ın sunumuyla başladı. Sunumda kooperatiflerin genel açılımı anlatıldı.

Toplantıda konuşan Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, “Azim, takip ve özverili çalışma ile kooperatifleri harekete geçirerek vatandaşlarımızın ürettikleri organik ürünleri kendilerine kazanç elde etmelerini sağlayacağız” dedi.

Daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayram ile Bayanlar Kooperatifi Başkanı Nurcan Türkyılmaz ve Yeşil Doğa Eylem Grubu Müdürü Ümit Gündüz de katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0