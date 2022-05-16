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İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44’e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden yararlanan OSB sayısı 30’dan 44’e çıktı.

Ekonomi 16.05.2022, 15:53
İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden faydalanan OSB sayısı 44’e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile İlçe Bazlı Teşvik Sisteminden yararlanan OSB sayısı 30’dan 44’e çıktı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, kararın hayırlı olmasını dileyerek, yapılan düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti. İlçe Bazlı Teşvik Sisteminin temelini oluşturan SEGE çalışmalarına OSBÜK olarak çok önemli katkılarda bulunduklarını aktaran Başkan Memiş Kütükcü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile mevcut 30 OSB’nin yanı sıra 14 OSB’nin daha yatırım teşviklerinde iki alt bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı elde ettiğini vurguladı.

Üretimin ve istihdamın yerinde desteklenmesinin yerel kalkınma için kritik önemde olduğunu aktaran Başkan Kütükcü, “SEGE uygulaması baz alınarak yapılan yeni düzenleme ile birlikte, bulunduğu ilin bir alt bölge desteklerinden yararlanan 263 ilçemizin sayısı 337’ye çıktı. Daha önce 30 ilçemizde bulunan OSB sayımız da 44’e yükseldi. Yeni eklenen OSB’lerimiz ise, Adana Karataş Su Ürünleri TDİ OSB, Aksaray Sultanhanı OSB, Bilecik Pazaryeri OSB, Denizli Çardak OSB, Edirne OSB, Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB, İzmir Bayındır Çiçekçilik TDİ OSB, İzmir Kınık OSB, İzmir Kınık Bitkisel Üretim TDİ OSB, Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas OSB, Konya Çumra OSB, Konya Sarayönü OSB, Tekirdağ Hayrabolu OSB’miz oldu. İlçe bazlı teşvik sisteminde yapılan bu yeni düzenleme İnşallah, bu ilçelerimizde yer alan tüm OSB’lerimizin yatırım avantajlarını artıracak” dedi.

İlçe Bazlı Teşvik Sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden faydalanan toplam 44 OSB ise şu şekilde: “Adana Sera TDİ OSB, Adana Karataş Su Ürünleri TDİ OSB, Afyonkarahisar Merkez iki OSB, Aksaray Sultanhanı OSB, Aydın Buharkent OSB, Aydın Ortaklar OSB, Balıkesir Dursunbey OSB, Bilecik Pazaryeri OSB, Bolu Yeniçağa OSB, Denizli Çardak OSB, Düzce Çilimli OSB, Edirne OSB, Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB, Gaziantep İslahiye OSB, Gaziantep Nizip OSB, Gaziantep Oğuzeli OSB, Hatay Hassa OSB, Hatay Altınözü, Enek-Süt TDİ OSB, İzmir Bayındır Çiçekçilik TDİ OSB, İzmir Kınık OSB, İzmir Kınık Bitkisel Üretim TDİ OSB, Karabük Eskipazar OSB, Kayseri İncesu OSB, Kırıkkale Keskin OSB, Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas OSB, Kocaeli Kındıra Gıda İhtisas OSB, Konya Çumra OSB, Konya Kulu OSB, Konya Sarayönü OSB, Kütahya Altıntaş Zafer OSB, Malatya Besi TDİ OSB, Malatya-Yazıhan Sera TDİ OSB, Mersin Mut OSB, Nevşehir Acıgöl OSB, Rize OSB, Sakarya Ferizli OSB, Sakarya Kaynarca Mobilya İhtisas OSB, Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB, Samsun Havza OSB, Samsun Kavak OSB, Tekirdağ Hayrabolu OSB, Uşak Banaz OSB, Uşak Karahallı OSB.”

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