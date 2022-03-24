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İLBANK Genel Müdürü Büyük: “2021 yılında 7,4 milyar lira finansman sağladık”

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, “2021 yılında yerel yönetimlerimizin çevresel alt yapı, üst yapı ve şehircilik sektörlerindeki bin 867 adet projesi için öz kaynaklarımızdan bankamızın likidite durumu ve belediyelerin kredibilitesi göz önünde bulundurularak 7.4 milyar lira finansman sağladık” dedi.

Ekonomi 24.03.2022, 17:34
İLBANK Genel Müdürü Büyük: “2021 yılında 7,4 milyar lira finansman sağladık”

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, “2021 yılında yerel yönetimlerimizin çevresel alt yapı, üst yapı ve şehircilik sektörlerindeki bin 867 adet projesi için öz kaynaklarımızdan bankamızın likidite durumu ve belediyelerin kredibilitesi göz önünde bulundurularak 7.4 milyar lira finansman sağladık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İLBANK Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, kurumun Macunköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Birçok belediye başkanı, İLBANK yöneticileri, çalışanları ve davetlilerin katıldığı genel kurula Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum online olarak hitap etti. Kurum, bakanlık olarak ‘şehirlerde tarımsal üretimi destekleyeceklerini, vatandaşın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştıracaklarını’ vurguladı. Genel kurulun açılış konuşmasını ise İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük gerçekleştirdi. Büyük, konuşmasında İLBANK’ın 2021 yılında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

“2021 yılında 7,4 milyar lira finansman sağladık”

2021 yılında 885 projeyi tamamladıklarını söyleyen Büyük, “2021 yılında yerel yönetimlerimizin çevresel alt yapı, üst yapı ve şehircilik sektörlerindeki bin 867 adet projesi için öz kaynaklarımızdan bankamızın likitide durumu ve belediyelerin kredibilitesi göz önünde bulundurularak 7.4 milyar lira finansman sağladık. Ayrıca 2021 yılı içerinde 885 adet projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk, 729 adet projede de çalışmalarımızı devam ettirdik. Ayrıca yerel yönetimlerimize 173 adet teminat mektubu düzenleyerek, ihtiyaç duydukları 1.4 milyar lira tutarındaki finansmana erişmelerine yardımcı olduk. Yerel yönetimlerimizin proje bazlı artan finansman ihtiyaçlarının karşılanması için öz kaynaklarımızdan sağlanan finansmanın yanı sıra, uluslararası finansman temini ile yerel

yönetimlerimizin finansal sürdürülebilirliklerini sağlamaya yönelik katkılar sunuyor, AB hibeleri ile kredilerin birlikte harmanlandığı karma finansman modelini (Blending) ülkemizde ilk defa uygulayan kurum olarak yerel yönetimlere destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Bu yıl sonu itibarı ile toplam proje portföyümüzü 79 milyar liraya çıkarmayı planlamaktayız”

Genel Müdür Büyük, şunları kaydetti:

“Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Fransız Kalkınma Ajansı gibi birçok uluslararası finans kuruşu ile çalışan bankamız, bu alandaki kapasitesini 5 kat artırarak proje portföyünü son 3 yılda 47 milyar liranın üzerine çıkartarak, yaklaşık 45 ilde 450’den fazla projeye finansman sağlamaktadır. Bu yıl sonu itibarı ile toplam proje portföyümüzü 79 milyar liraya çıkarmayı planlamaktayız.”

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