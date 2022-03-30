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İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, sektöründe bir ilke imza atarak hem dünyaya hem de tüketicilerin hayatına değer katacak Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında faaliyete başladı. Firma, sürdürülebilir bir çözüm olan GES alanında sunduğu uçtan uca hizmet gücüyle iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Ekonomi 30.03.2022, 13:20
İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, sektöründe bir ilke imza atarak hem dünyaya hem de tüketicilerin hayatına değer katacak Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında faaliyete başladı. Firma, sürdürülebilir bir çözüm olan GES alanında sunduğu uçtan uca hizmet gücüyle iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa’nın Türkiye genelindeki merkezleri ve yetkili servisleri, “İklimsa ile Daha İleriye” mottosuyla İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun’un ev sahipliğinde Kıbrıs’ta bir araya geldi. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ile Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin’in de katıldığı buluşmada, firmanın 2021 yılındaki başarılı performansının yanı sıra sektöründe ilk kez hayata geçirdiği GES girişimi de detaylı olarak iş ortaklarıyla paylaşıldı.

“GES ile iklim değişikliğine karşı önemli bir adım atıyoruz”

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, 400’ü aşkın katılımcıya hitaben yaptığı konuşmada, türlü zorluklara rağmen firmanın cirosunu 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64 artırdığını belirterek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Firmanın Teknosa’nın dönüşüm yolculuğunun ve büyüme planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Timur, şunları söyledi:

“Teknoloji perakendeciliği iş kolumuzda olduğu gibi dijitalleşme, benzersiz müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği İklimsa’nın büyüme planlarında ana stratejik odaklar olarak görüyoruz. Yatırımlarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Bu çerçevede sürdürülebilirlik çerçevesinde katma değer oluşturacak yepyeni bir alanda Güneş Enerjisi Sistemleri’nde faaliyetlerine başladı. Bu girişim ile iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak önemli bir adım attık. Firma, çevreye dost ve ekonomik tasarruf sağlayan sürdürülebilir çözümlerinde çıtayı çok daha yukarılara taşıyacak.”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de tüketicilerin ve kurumların iklimlendirme ihtiyacını iyi anlayan firmanın yenilikçi, hızlı ve geleceği şekillendiren atılımlarıyla önemli bir başarı yakaladığını belirtti. Türkiye’nin dört bir yanında güçlü satış, servis ağı ile hizmet veren firmanın geçen yıl faaliyet gösterdiği her alanda bir önceki yıla göre pazarın üzerinde büyüdüğüne dikkat çeken Sezgin, şöyle konuştu:

“Teknosa’da olduğu gibi İklimsa’da da satış tarafındaki gücümüzü servis gücümüzle pekiştiriyoruz. Satış öncesinde ve sonrasında tüm süreçlerimizi müşteri odaklı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu yıl perakende işimiz yanında proje kanalında da dijitalleşme adımlarımızı hızlandırıp, önemli yatırımları hayata geçireceğiz. Bu bağlamda iklimlendirme alanındaki değerli nice proje ile birlikte müşterilerimizin hayatına ve gezegenimize değer katacak Güneş Enerjisi Sistemleri ile etki alanımızı büyütmeye kararlıyız.”

“İnsan kaynağımız ve deneyimimiz ile geleceğe değer katacağız”

İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun da Paris İklim Anlaşması ile pek çok ülkenin küresel ısınma ve karbon salınımına karşı tedbir alacağını beyan ettiğini, 2021 yılında da Türkiye dahil 191 ülkede anlaşmanın yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin en köklü iklimlendirme şirketlerinden biri olarak, 67 ilimizdeki 500’ü aşkın yetkili bayi ve servis ağımızla birlikte sahip olduğumuz benzersiz insan kaynağı ve deneyimimiz ile geleceğe değer katacağız. Güneş Enerjisi sistemlerinde kurumsal ve bireysel çözümlerle, tarım sektöründen konut projelerine çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Organizasyon yapımız, müşterilerimize uçtan uca sunduğumuz hizmet ve ihtiyaca uygun proje üretme becerimiz ile kısa sürede GES sektörünün öncü firması olmayı hedefliyoruz” dedi.

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