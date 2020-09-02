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İklimlendirme sektörü kredi teşvikleriyle büyüdü

DEVLETİN VATANDAŞLARA SUNDUĞU KREDİLERLE ALINAN KLİMALAR, SEKTÖRÜ CANLANDIRDI.

Ekonomi 02.09.2020, 09:30
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İklimlendirme sektörü kredi teşvikleriyle büyüdü

Korona virüs nedeniyle Çin’de yaz sezonu öncesi klima üretiminin durması Türkiye’de sektörün satışlarını etkiledi. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, devletin sunduğu kredi teşvikleriyle iklimlendirme sektörünün bu sene sonuna kadar yüzde 35 büyüme gerçekleştireceğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle dünyanın elektronik ürün üretim merkezi olarak bilinen Çin’de geçen aylarda fabrikaların üretimi durduruldu. Virüs Çin’de kontrol altına alınmaya başlandığında ise fabrikalara ilk başta yüzde 30 kapasiteyle çalışma izni verildi. Geçen yıl 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılan Çin’de fabrikalardaki duraksama Türkiye’de birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.

İklimlendirme sektörü de bu stokların erimesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadı. Haziran ile Ağustos ayları arasında satacak klima bulmakta zorlanan sektör, olumsuzluklara rağmen devletin pandemi döneminde vatandaşa sunduğu krediler sayesinde Eylül ayına kadar yüzde 15 ile yüzde 30 arasında büyüme gerçekleştirdi.

"Güzel bir sezon yaşadık"

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir sezon geçirdiklerini söyledi. Klima bulmakta bazı dönemlerde zorlandıklarını kaydeden Kurluk, “Ocak ayından bu yana hazırlandığımız sezon çok sancılıydı. Çin’de Ocak ayında patlak veren virüs, Türkiye’de Mart ayında görüldü. Vakanın görülmesinin ardından önlemler alınmaya başladı. Bizlerde sezon hazırlıkları Mart ayında başlar ancak o dönemlerde ürünlerin gelmesiyle ilgili inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Endişeler, tereddütler vardı ama güzel bir sezon yaşadık. Sektörümüz büyüdü ancak dövizdeki dalgalanmalar ithalatçıları çok yordu” diye konuştu.

"Sektör yüzde 30 büyüdü"

Koronavirüs salgını olmasa iklimlendirme sektöründe yüzde 50 büyüme artışı beklediklerini kaydeden Ergün Kurluk, “2018 yılında sektör ciddi cirolar yaptı ancak 2019 yılında bir takım daralmalar oldu. 2020 yılında sektördeki oyuncular olarak büyüme hedefini yüksek koyduk. Bazı şirketlerin bağlantılarına göre bu büyümeler değişir ama yüzde 25 ile 35 arasında yıl sonuna kadar büyüme bekliyoruz. Şuana kadar yüzde 15 ile 30 bandında büyümeler var” ifadelerini kullandı.

"Krediler pansuman oldu"

Ülke genelinde bu sene ortalama 500 bin klima satışının yapıldığını söyleyen Kurluk, “Son birkaç aydır devletimizin verdiği kredilerden dolayı müthiş bir bina, işletme yatırımları oldu. Bunlar bizim gibi 100’ün üzerinde sektörü tetikleyerek çok ciddi anlamda bir pazar açtı. Bununda yansımalarını sektörümüzde gördük. İhtiyaç kredileri bizim için inanılmaz derecede pansuman oldu. Çok memnunuz bu konuda. Klima alanlarda memnun. Krediler biraz yukarı doğru tırmanmaya başladı ama bu yatırımların kış aylarında da devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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