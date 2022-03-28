İklim krizine dikkat çekmek için zorunlu olmayan ışıklar söndürüldü

ECCO, WWF (World Wide Fund for Nature) tarafından düzenlenen dünya çapındaki Earth Hour hareketini destekledi ve haftasonu zorunlu olmayan ışıklarını kapattı. Üretimlerini sıfır atık ve daha az su kullanımı hedefiyle gerçekleştiren marka, geliştirdiği DriTan teknolojisi ile de yılda 25 milyon litre su tasarrufu elde ettiğin açıkladı.

Bugüne kadar toplum ve gezegen için hareket etme amacı doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren dünyanın en büyük deri markalarından ECCO, Earth Hour etkinlikleri kapsamında haftasonu zorunlu olmayan ışıklarını kapattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği DriTan teknolojisi ile tamamen susuz deri üretimine doğru geçiş yapan marka, Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre yılda 25 milyon litreden fazla su tasarrufu sağlıyor ve ortalama 9 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Her bir deri için yaklaşık 20 litre su tasarrufu sağlayan teknoloji, ayrıca kimyasal kullanımını da en aza indirgiyor.

Susuz deri üretimine doğru önemli bir adım

Dünyanın en gelişmiş araştırma ve geliştirme tesislerinden biri olan ECCO Leather, DriTan teknolojisini, derilerin ihtiva ettiği nemi kullanmanın yollarını geliştirerek ve iyileştirerek yapıyor; bunu yaparken de dünyanın en eski endüstrilerinden birini yeniden icat etmeye çalışıyor. Tesis, DriTan teknolojisini, tüm deri üretim sürecini susuz hale getirmek için bir ilk adım olarak görüyor.