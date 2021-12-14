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İklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin tasarımı önemli yer tutuyor

- Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bengi Korgavuş:- "Kentler, karbon emisyonlarının yüzde 80'inden sorumludur. Bu sebeple kentlerin peyzajı, tasarımı ve planlanması iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yer tutmaktadır"

Ekonomi 14.12.2021, 09:14
İklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin tasarımı önemli yer tutuyor

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bengi Korgavuş, kentlerin, karbon emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olduğunu, bu sebeple kentlerin peyzajı, tasarımı ve planlanmasının iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Korgavuş, son yıllarda gerçekleşen doğa olaylarının çoğunun doğrudan ya da dolaylı olarak küresel iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle insan sağlığı ve yaşam alanlarının tehdit altında bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz havzasının iklim değişikliğine karşı kırılgan bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Korgavuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerekli önlemleri almadığımız ve küresel ısınma aynı şekilde devam ettiği sürece iklim değişikliği etkilerinin en şiddetli yaşanacağı Akdeniz havzasının eskiye göre daha az yağış alması, yağışların daha kısa süreli ve şiddetli olmasından dolayı sel ve taşkınlarda artış yaşanması, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve buna bağlı olarak orman yangınlarında ve şiddetinde artış olması, fırtına, tayfun, hortum, dolu ve benzeri gibi ekstrem hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde artış yaşanması, biyoçeşitliliğin azalması, tarımsal verim kaybı gibi etkilerin yaşanacağı öngörülmektedir."

Korgavuş, iklim değişikliğinin, çok yönlü ve karmaşık küresel bir kriz olduğuna dikkati çekerek, bunun geri dönülemez noktaya gelmeden ve iklim krizine dönüşmeden önce küresel iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

- "Kentler, iklim değişikliğinin başlıca sorumlularındandır"

Bengi Korgavuş, dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kentler, toplam dünya yüzeyinin sadece yüzde 3'ünü kaplamalarına rağmen enerji tüketiminin yüzde 60 ila 80'inden ve karbon emisyonlarının ise yüzde 80'inden sorumludur. Yani milyonlarca nüfusun yaşadığı kentler, iklim değişikliğinin başlıca sorumlularındandır ve aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı felaketlerden en çok zarar gören alanlardır. Bu sebeple kentlerin peyzajı, tasarım ve planlanması iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yer tutmaktadır."

Korgavuş, kentlerde iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak ve kentleri iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi gerektiğini aktararak, bu ilkelerin ilgili planlama politikalarına entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığının; küresel iklim değişikliğinin ekolojik, ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılmasında önemli katkılar sağlayabilecek bir meslek olduğunu belirten Korgavuş, kentler için şu önerilerde bulundu:

"Yaya odaklı kentsel tasarım. Bisiklet ve yaya yolları kent genelinde yaygınlaştırılmalı ve kolaylaştırılmalı. Gündelik ihtiyaçların yürüme mesafesinde erişimi sağlanmalı. Kent içerisindeki ve çevresindeki yeşil alanların varlığı korunmalı ve genişletilmeli. Yaya yolları ve taşıt yolları ağaçlandırılarak yeşil koridorlar oluşturulmalı. Yeşil çatılar, yeşil duvarlar, kentsel tarım, dikey tarım gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı."


#Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bengi Korgavuş #Yeditepe Üniversitesi
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