banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi EKO İKLİM Zirvesi’nde ele alındı

İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülüğünde gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fuarıyla rekorlara imza attı.

Ekonomi 13.04.2022, 12:10
İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi EKO İKLİM Zirvesi’nde ele alındı

İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) öncülüğünde gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fuarıyla rekorlara imza attı.

30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen zirve programları Biotrend Salonu, Dünya Salonu, Hava Salonu ve Su Salonu olmak üzere dört ayrı salon; Vakıfbank İklim Meydanı, Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Genç Meydan, GSB Meydanı ve Yeşil Fikirler Meydanı olmak üzere 6 meydanda aynı anda devam etti. İki gün boyunca 5 yabancı ülke devlet eski başkanı, bir yabancı ülke eski başbakanı, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Komisyon Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanları, Banka Genel Müdürleri, finans sektörü temsilcileri, üst düzey bürokratlar, rektör ve rektör yardımcıları, akademisyenler, dernek başkanları, Oda/Borsa temsilcileri, kamu görevlileri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri, özel sektör CEO’ları, hukukçular, gazeteciler, sporcular, sanatçılardan oluşan 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı.

Zirve’nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu

İlk gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Zirve’nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu.

Zirve kapsamında, dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergiledi.

Zirve programını vatandaşlar televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri başında da izleyebildi. Türksat’ın uyduya çıktığı Zirve programının tamamı Ankara Ticaret Odası’nın YouTube kanalından, açılış programı ile bazı oturumlar ise ulusal ve yerel televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Zirve sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile iklim değişikliğine dikkat çekmek için zirvenin gerçekleştirildiği ATO Congresium’a bisikletle geldi.

İklim değişikliği konusunun, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli medya mensuplarının da dikkatine sunulması amacıyla, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Avusturya olmak üzere 6 ülke ile Türkiye’nin 81 ilinden davet edilen toplam 137 medya mensubunun yanı sıra, Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) temsilcileri ile medya mensuplarının üyesi olduğu Medya-İş Sendikası da Zirve’de yer aldı. Zirve’ye katılan medya mensuplarına iklim elçisi olarak plaket verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video mesaj gönderdi.

Zirve açılışına Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile büyükelçiler, eski devlet başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, organize sanayi bölgeleri, bankalar, iş insanları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Gelecek Yüzyılın Meslekleri” başlıklı bir konuşma ile Zirve’de yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu da Zirve kapsamında kurulan GSB Meydanı’nı ziyaret etti ve bir konuşma yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar” başlıklı oturumda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuşmacı olarak yer aldılar.

Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda” oturumu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Ivanov: "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır"

Zirve’nin açılış programının ardından gerçekleştirilen "İklim Değişikliğinde Global Stratejiler" başlıklı oturuma Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Nepal Eski Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ve Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps konuşmacı olarak katıldı. Ivanov oturumda yaptığı konuşmada kutuplardaki buz oranlarının çok hızlı şekilde erimeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır" dedi.

Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango ise ülkesindeki iklime ve çevreye zarar veren süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi açısından iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Nepal Eski Başbakanı Kumar da dünyanın, günümüzde küresel iklim krizinin çeşitli sonuçlarıyla yüzleştiğini kaydetti. İklim değişikliğinin ekosistemi farklı derecelerde etkileyeceğini kaydeden Endonezya 5’inci Cumhurbaşkanı Sukarnoputri, özellikle küresel gıda krizinin farklı formlarına yol açacağını söyledi. Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps da online olarak katıldığı oturumda dünyanın ve insanoğlunun ciddi zorluklarla yüzleştiğini aktararak tsunamiler ve tayfunlar gibi doğa olaylarının toplumların geleceğini değiştirebileceğini söyledi.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" oturumuna konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz, iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda üniversitelerin ve STK’ların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ise iklim değişikliği ile ilgili Ankara’daki üniversiteler ile ABD’deki üniversitelerin ortak çalışma yapabileceklerini kaydetti. Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat ise yaptığı konuşmada, Paris İklim Anlaşması’nın iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu ifade etti. Oturumun moderatörlüğünü ise E. Büyükelçi Mithat Rende üstlendi.

ATO Başkanı Baran: "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli”

Zirve’de Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’in “Ticaretin Yeşil Dönüşümü”nü konuştuğu oturumu Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yönetti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümde daha hızlı sonuçlar almak için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydeden ATO Başkanı Baran, atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de organize sanayi bölgelerinde yeşil dönüşüm için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, "Bundan sonraki OSB’lerin yeşil OSB’ler olarak kurulması gerekiyor" diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türk toplumunun uzun zamandır çevre bilincinin farkına vardığını dile getirerek; konunun sadece maliyet olmadığını, ticaretin içerisinde pazar payını kaybetme ihtimalinin de olduğunu söyledi. Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketlerini Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir verdi.

Zirvede, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz moderatörlüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımlarıyla “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Konya’daki İklim Şurası değerlendirildi

Zirve’de Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası da değerlendirildi. “2022 İklim Şurası Değerlendirmeleri” başlıklı oturum, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu’nun moderatörlüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Özkan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkadir Bektaş ve WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Zirve’de Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları, İDV Özel Bilkent Okulları, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Maya Okulları, Muradiye Öğretim Kurumları, Pınar Eğitim Kurumları, Sınav Koleji, Büyük Kolej, Yükselen Koleji, Beysukent Koleji, Beştepe Koleji, Zafer Koleji, Çözüm Akademi Okulları, Yenimahalle Kampüs Koleji, Meltem Ayhan Okulları, OSTİM OSB Teknik Koleji, ASO Teknik Koleji ve 29 Mayıs Okulları olmak üzere 20’yi aşkın ortaöğretim kurumu iklim dostu projelerini stantlarda sergileyerek Zirve’ye katkı sağladı. Zirve’ye ayrıca Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrenciler de katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık