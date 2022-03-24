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İklim değişikliği kayısı üreticilerini korkutuyor

Malatya’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından kayısı üreticileri don endişesi yaşıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kayısı çiçeklerinde oluşacak hasarın ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını belirtti.

Ekonomi 24.03.2022, 12:07
İklim değişikliği kayısı üreticilerini korkutuyor

Malatya’da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından kayısı üreticileri don endişesi yaşıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle kayısı çiçeklerinde oluşacak hasarın ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağını belirtti.

İklim değişikliğiyle birlikte kayısı çiçeklerinin ciddi anlamda zarar göreceğini ifade eden Ramazan Özcan, “Biliyorsunuz dünyada bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Ülkemiz ve Malatya bundan etkileniyor. Her farklı bir iklim krizi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir yıl nisan yağışlarının vakitsiz gelişiyle bazı yıllarda ilkbahar geç donlarının zamanları ve sürelerinin değişimiyle karşı karşıyayız. Bu yıl da yine çok olağanüstü bir iklim değişikliğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Kayısı çiçeklenme döneminin soğuk havalardan dolayı geçmiş yıllara göre geciktiğini ve kayısı çiçeklerinde oluşacak hasarı ilerleyen zamanlarda görmenin mümkün olacağını dile getiren Özcan, “Özellikle kayısının çiçeklenme dönemi geçmişte Mart ayının ilk haftasında başlıyordu. 1989’lı yıllarda aslında kayısı nisan ayında çiçek açıyordu. O aradaki iklim değişikliği ile iş tersine döndü. Tabi bu yıl mart ayının ilk haftasındaki çiçeklenme dönemi çok şiddetli bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bu bütün Türkiye’de ciddi anlamda etkisini gösterdi. Bu soğuk hava devam ediyor. Tabi soğuk havanın kayısı üzerindeki etkilerini görmek lazım. Şu anda herhangi bir hasar konuşmak, hasar tespitinde mümkün değil. Kamuoyunda izahı olmayan açıklamalara dikkat edilmemesi gerektiğini söyleyeyim. Kayısı şu anda tomurcuklanma döneminde, kısmen rakımı düşük bölgelerde özellikle; Baskil, Doğanyol, Eski Malatya, Kale ilçelerinde kayısının patlama dönemini yaşıyoruz. Gece eksi 9’ları gördük. Dolayısıyla o bölgelerde hasar oluştu mu. Bunu şimdi konuşmak mümkün değil. Önümüzdeki dönemlerde çiçek açmasıyla birlikte hasarı öğrenebiliriz” şeklinde konuştu.

Normalde şartlarda bir ay süren çiçek açma döneminin iklim değişikliğinden dolayı bir hafta içesinde gerçekleşebileceğini ifaden eden Özcan, “Burada önemli bir konu var ki Malatya geneli çok hızlı bir şekilde çiçeklenme dönemi yaşayacak. Normalde bir ay süren çiçeklenme dönemi, bir hafta içerisinde sonuçlanabilir. 650 rakımla 1300 rakım aynı anda çiçek açabilir. Çünkü tomurcuklar önemli miktarda gelişti, havaların ısınmasını bekliyor” diye konuştu.

“Monilya hastalığıyla karşılaşmamak için ilaçları mutlaka atsınlar”

Kayısı çiçeklerinin ilaçlanması konusunda yetiştiricilerine uyarılarda bulunan Özcan, “Kayısının zarar göreceği dönem yeni başlıyor. Bu ana kadar kayısıda, yüksek miktarda zarar belki görülmediyse de, asıl kayısıda sıkıntı yeni başlıyor. Kesinlikle çiçek dönemimiz nisan ayına denk gelecek. Çiçeğin geç açması bir avantajdan dezavantaja dönüşebilir. Eğer nisan yağmurlama döneminde çiçeklenme dönemi de birbiriyle örtüşürse asıl büyük sıkıntı ve krizi o zaman yaşayacağız. Şimdiden bütün üreticilerimiz uyarıyoruz; kesinlikle bu yıl çiçeklenme dönemi ilaçlamalarını periyodik olarak Tarım İl Müdürlüğümüz, Ziraat Mühendisleri Odasının belirttiği tarihlerde çiçek ilacını mutlaka atsınlar. Çiçek ilacı önemli bir koruyucu faktördür. Monilya hastalığı ile tekrar karşılaşmamak için birinci çiçek ilacını, tomurcuklanma dönemini patlama döneminde mutlaka atmaları gerekiyor. Eğer nisan yağmurlarına maruz kalırsak çok hızlı bir şekilde ikinci çiçek ilacını da mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda yetkililerden gelecek açıklamalara mutlaka dikkat etsinler. Çiçeğin gecikmesi bir avantajdan dezavantaja dönüşebilir, onun için çok dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

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