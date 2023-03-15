“İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi”, Karsu ile başladı

Alanında uzman 80’e yakın konuşmacıyı bir araya getiren İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Mart tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlenecek. İlk gün oturumundan önce depremzedeler yararına sahne alan sanatçı Karsu, konuşması ile salonda duygu dolu anlar yaşattı.

15-21 Mart tarihlerinde AASSM’de düzenlenen ve alanında uzman 80’e yakın konuşmacıyı bir araya getiren İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, saat 10.00’da Gençlik Forumu ile başladı. Oyuncular Melisa Sözen ve Mert Fırat’ın sunumuyla yapılan ilk günün oturumu ise saat 14.00’te Karsu’nun konseriyle başladı. Depremde çok sayıda yakınını kaybeden sanatçı Karsu’nun konuşması ise salonda duygusal anlar yaşattı. Ülkece bir ayı aşkın bir süredir felaket günler yaşadıklarını ifade eden Karsu, “Normalde ben çok konuşan bir insanım ama konuşamıyorum. O yüzden 25 yıldır çok iyi bir arkadaşımı, piyanomu size getirdim. Bir aydır yaptığımız sohbetimi dinlettirmek isterim. Acılarımız çok büyük. Ben bugün sadece sanatçı Karsu değilim. Türk’üm, Hataylıyım, Antakyalıyım, Karsu köyündenim. Depremde vefat eden Aliye ve Meral halamın yeğeniyim. Tuna ablamın Aziz ağabeyimin kuzeniyim. Bugün Pelin, Hira ve Hazal’ın teyzesiyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, Neşet Ertaş’ın, “Neredesin sen?” adlı türküsünü de seslendirdi. Gözyaşlarını tutamayan Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca telefonuna “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı ve bu nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü okuduğunu belirtti. Karsu, piyanosu ile Türkçe ve yabancı parçaları seslendirdi.

“Türkiye’mize yeniden can vermek için bir araya geldik”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 100 yıl önce İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresi’ni hatırlatarak “Tam 100 yıl sonra şehrimizin kadim kültürüne yaraşır şekilde yeniden düzenlemenin büyük heyecanını ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle büyük bir acı yaşanıldığını kaydeden Soyer, “Bizim bundan sonra asli yaşama nedenimiz; gençlerimiz, çocuklarımız, torunlarımız ve onlara güvenli bir gelecek bırakmak. Bizim canımız Türkiye ve bizler bugün burada Türkiye’mize yeniden can vermek için bir araya geldik. Planlanandan bir ay sonra gerçekleşebilen kongremiz, işte bu nedenle vicdana yapılan bir çağrıdır. Diliyorum ki kırılan o fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin. Bu deprem, bu enkaz, bu ülkede yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu, güvenli şehirleri doğursun” sözlerine yer verdi.

“Sivil bir kongre düzenliyoruz”

“Bugün ülkemiz bir kere daha 100 yıl öncesine benzer şartlardan geçiyor” diyen Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız. Bu yıkımın içinde sivil bir girişimle, sivil bir kongre düzenliyoruz. Halkın düşüncesini, özlemlerini, kılcallardan gelen tüm önerileri birleştiriyor ve bu ülkenin misakı iktisadisini dünyaya ilan ediyoruz. Tümüyle şeffaf ve katılımcı bir süreç yöneterek paydaşlarımızın kendi çözüm önerilerini ortaya koymalarına vesile olduk. Bunun için tam 21 buluşma düzenledik. Bu süreç mümkün olan en geniş katılımla yürütüldü. Trabzon’dan Muğla’ya; Edirne’den Van’a; Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin her köşesine ulaşmaya çalıştık. Çünkü ancak böyle olursa bu kongrenin sonuçlarının hayatı dönüştüreceğini biliyorduk. Tüm buluşmaların sonucunda bir içerik inşası gerçekleştirildi. Önce ortak aklı ve vicdanı, yani demokrasiyi inşa ettik. Herkesin kendini özgürce ifade ettiği bir meydan açtık. Böylelikle kongremiz, çokluğa ve birliğe yapılan bir çağrıya dönüştü. Biliyorum ki geleceğin Türkiye’si, artık gücünü çeşitlilikten alan bu köklerin üzerinde yükselecek. Böylelikle bu topraklar yeniden canlanacak."

Oturumlar düzenlenecek

Başkan Soyer’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke, araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, siyasetçi ve yazar Gülsün Bilgehan, Bilkent Üniversitesinden iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, iktisatçı ve yazar Dr. Serdar Şahinkaya konuşacak. Günün kapanışında ise sanatçı ve aktivist Sir Bob Geldof, konuşmasıyla dinleyicilerle bir araya gelecek.

Kongreye katılım mobil uygulama üzerinden

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. 7 gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katılım “İktisat Kongresi” mobil uygulamasından sağlanabiliyor. Ana oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu etkinlik alanında göstermek yeterli oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. Kongrenin sekreteryası İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. Kongre programı ve diğer tüm detaylar için iktisatkongresi.org ziyaret edilebiliyor.