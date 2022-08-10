İkinci yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin ilk adımı atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 yılının şubat ayında 100 yılın ardından düzenlenecek olan İzmir İktisat Kongresi öncesi çiftçi temsilcileriyle buluştu. Başkan Soyer, “İzmir, Türkiye’deki bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirecek” dedi.

İzmir İktisat Kongresi, 100. yılında İzmir’de yeniden düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2023 yılının şubat ayında düzenlenmesi planlanan kongre öncesinde çiftçi temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Soyer, “İzmir, Türkiye’deki bu tarihsel sorumluluğunu yerine getirecek. Bunu hep beraber başaracağız ve geleceğe ışık tutacak iktisat politikalarının şekillenmesinde sizlerin payı çok büyük olacak” diye konuştu. Toplantı sonrası çiftçilerle toplu hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Soyer, “Bu fotoğraf tarihi bir fotoğraf. Bu fotoğraf, ikinci yüzyılın İktisat Kongresi’nin ilk adımıdır” ifadelerini kullandı.

“İzmir, tarihsel bir misyon üstlendi”

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda çiftçi temsilcileri ile toplantı yapan Başkan Soyer, çevrimiçi olarak toplantıya katılan temsilcilerin de görüş ve önerilerini dinledi. Toplantı sonunda açıklama yapan Başkan Soyer, “9 Eylül ve 29 Ekim. Bu iki tarih arasındaki 13 ay 20 günlük zaman dilimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en kritik dönemine tekabül eder. Bir devletin kuruluşu, kurtuluşu, işte bu kısacık zaman diliminde olmuştur. Hem 9 Eylül’e hem de 29 Ekim’de ilan edilen cumhuriyetin iktisat politikalarının oluştuğu İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapmış olmak, aynı zamanda İzmir için çok büyük bir gurur kaynağı. İzmir, Türkiye’nin kurtuluşu demek olan 9 Eylül 1922’nin ev sahibidir. İzmir, 29 Ekim’de kurulan cumhuriyetin daha cumhuriyet kurulmadan önce iktisat politikalarının oluştuğu İzmir İktisat Kongresi’nin de ev sahibidir. Her ikisi de aslında Türkiye’dir. 9 Eylül aynı zamanda Türkiye’nin kurtuluşudur. 17 Şubat-4 Mart İzmir İktisat Kongresi, aynı zamanda Türkiye İktisat Kongresi’dir. İzmir bu iki büyük tarihsel olaya ev sahipliği yapmanın gururuyla, tarihsel bir misyon da üstlenmiştir” sözlerine yer verdi.

“Ortaya çıktı ki başka başlıklar da var”

100. yılın, ülkelerin tarihinde uzunca bir zaman dilimine tekabül ettiğini vurgulayan Başkan Soyer, şöyle devam etti: “100 yıl, mutlaka anılması gereken bir tarihsel dönemeçtir. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihsel sorumluluğun bilinciyle uzunca bir süredir İktisat Kongresi’nin hazırlıklarını yapmak üzere çalıştık. Bugün, İktisat Kongresi’nin 8 aylık bir zaman dilimine yayılan kurgusunun ilk adımını çiftçi temsilcileriyle, kooperatiflerle, meslek odalarıyla, çiftçi dernekleriyle beraber atmış olduk. Burada biz 9 sorun belirlemiştik fakat toplantı boyunca yapılan konuşmalarda ortaya çıktı ki başka sorunlar var. Başka başlıklar var. Çözüm üretilmesi gereken başka konular var. Dolayısıyla tüm katılımcılardan ricamızdır; bu sorularla ilgili dönüş bekliyoruz ki kongrenin sonunda geleceğe bırakacağımız kitabımız, videolarımız, belgesellerimiz bizden sonra gelecek kuşaklara ışık tutsun. Çok heyecanlıyız. Burada bulunan herkes sorumluluk bilinciyle elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bundan sonra da göstereceğini ifade etti. Çok mutlu ve gururluyuz.”

Başkan Soyer, gün içerisinde işçilerle de bir araya gelecek.