İkinci el telefonlar ucuzlayacak: KDV oranı %18'den %1'e düşürüldü!

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 4517. karar gereğince, sertifikalı olan ikinci el/yenilenmiş cep telefonlarındaki KDV oranı %18’den %1’e indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle

MADDE l- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayili Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Himetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararin eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indírimli orana tabi işlemlerine art iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”

Kararı, yenilenmiş cep telefonlarının ekonomiye yeniden kazandırılması için güzel bir gelişme olarak yorumlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı: