İkinci el otomobil piyasası gerçek alıcılara kaldı

İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Oto galericiler durağan seviyenin devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Galericiler ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse ikinci el otomobillerde yüzde 5 veya 10 arasında bir indirimin olabileceğini söyledi. Geçen aylara bakıldığında piyasayı yüzde 90 oranında al-sat yapan vatandaşların yönettiğini belirten galericiler, şu anda yeni düzenleme ile piyasada al-sat yapan vatandaşların kalmadığını belirtti.

"Talep azlığı fiyat düşüşü getirir"

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğu al-sat yapan vatandaşın çekilmesine bağlayan oto galerici Yılmaz Kebapçı, “İkinci el piyasası şu anda durgun seviyede. Geçen aylara göre daha da durağan ilerliyoruz. Geçen aylarda çok fazla piyasada al-sat yapanlar vardı. Araç satışlarının yüzde 90’ını ayakta al-sat yapanlar oluşturuyordu. Şu anda düzenlemelerin ardından sadece gerçek biniciler kaldı. Ayda 11, 12 tane araç satıyordum, şimdi ise 1 veya 2 tane anca satıyorum. Krediler düşüşte biraz daha düşerse piyasa canlanabilir. Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum. Bu durum 9’uncu ve 10’uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur” dedi.

“Araç satışındaki düzenleme galericilere olumlu yansıyacaktır”

İkinci el otomobil piyasasının durağan süreci devam ederse otomobillerde indirim beklentisi olacağını söyleyen Galerici Yakup Macit, “İkinci el piyasasında şu anda bir hareketlilik yok. Yaklaşık 4 aydan beri piyasa durgun. Dengesiz piyasa halen devam ediyor. Çok fazla al-sat yapan insan vardı. Şu anda onlar çekildi. Piyasada araç var. Sıfır araçlara bir önlem alındı. Bizim için daha iyi oldu bu düzenlemeler. Piyasayı yüksek fiyata sokanlar vardı, düzenleme sayesinde bunlar şu anda durdu” şeklinde konuştu.