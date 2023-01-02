İkinci el otomobil piyasası 2023’e hareketli başladı

Yılın son günlerinde hareketli geçen ikinci el otomobil piyasası, yeni yıla hızlı başladı. Oto galericiler, araç satın alacak vatandaşlara acele etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, fiyatların bu şartlarla ek olarak yüzde 10 artacağına dikkat çekti.

İkinci el otomobil piyasası son 20 gündür hareketlilik yaşanıyordu. Bu hareketlilik yeni yılın ilk haftasında da devam ediyor. Son günlerde yüzde 20 artış yaşanan ikinci el araçlarda, yüzde 10’luk bir artış daha bekleniyor. Oto galericiler, vatandaşlara araçları al sat yapmak yerine, kullanmak için alma konusunda uyarıda bulunuyorlar. İkinci el otomobil piyasasının talebin artarak devam ettiğini belirten galericiler, bu talebinde karşılığı yükseliş olacağını söyledi.

“2023’ün ilk haftasına hızlı başladık”

İkinci el otomobil piyasasının 2022 yılında genel olarak yukarı ivme ile kazandığını belirten galerici Gökhan Ardeşen, “2023 yılının ilk haftasına hızlı başladık. Öğle satenine kadar 6 araba hazırladık. Bunları müşterilerimize teslim edeceğiz. Yılbaşı öncesi başlayan hareketlilik yeni yılda da devam ediyor. Normal şartlarda yeni yıla sakin bir giriş bekliyordum fakat düşündüğümüz gibi olmadı. İlerleyen günlerde bir öngörüde bulunamıyoruz fakat yükseliş trendi devam edecek gibi duruyor. Son 20 günde yüzde 20 bir artış oldu. Bu gidişata göre Ocak aynın ilk haftasında da bir yüzde 10’luk daha artış olacak gibi duruyor. Yaşanan talebe bir artış söz konusu olacaktır. ” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar, fiyatlar yükselecek diye araç alma derdine düşmesinler”

Araç alacak arkadaşlara uyarılarda bulunan Ardeşen, “Araç alacak vatandaşlar, acele etmesin sakin olsun. Biz bu fiyatları kendimiz yapıyoruz. Arabalar bitmiş gibi davranmamıza gerek yok. En azından alacak olan vatandaşlar kullanım için alsınlar. Araç fiyatları yükselecek ve alayım derdine düşmezlerse, araba konusunda ki enflasyonu biraz daha kısmış olabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.