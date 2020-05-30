İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında artmaya devam etti

Türkiye’de ikinci el araçların gerçek satış fiyatlarını açıklayan ilk ve tek kaynak olan ikinciyeni.com, nisan ve mayıs ayı fiyat ortalamasını açıkladı. ikinciyeni.com’un hazırladığı analize göre Covid-19 salgınının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında % 8.36 artış gösterdi.

Mayıs ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2019’da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, Covid-19 salgınından özellikle mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Mart ayının 15’inden Nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları %10’a yakın düşürdü. Nisan ayı sonuna doğru fiyatlar toparlamaya başladı. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar %8,36 artarak Covid-19 öncesi dönemi yakaladı” dedi.

Bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirten Emre Ayyıldız, “Yapılan tüm araştırmalarda görüldüğü üzere, Covid-19 döneminde serbest dolaşımlı araç paylaşım modelleri, sıfır veya ikinci el fark etmeksizin herkesin kendi aracını kullanmayı tercih etme eğilimi oldukça yüksek. Buradaki temel motivasyon kişilerin maksimum izolasyon sağlayabileceği ulaşım alternatiflerine yönelmesi. Nisan ayına göre mayıs ayında daha güçlü seyreden ikinci el araç alım talebi, sıfır araç fiyatlarında kurlardan kaynaklı yaşanan fiyat artışı ile birleşince mayıs ayında daha önceden de paylaştığımız fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Talepteki toparlanmanın haziranda da devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında ikinci ele olan talep devam etti

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de mart ayında 624 bin 268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı nisan ayında 290 bin 268 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 50’ye yakın bir daralma yaşandı.

ikinciyeni.com’dan satılan otomobiller 1 milyona yakın teklif aldı

Tam dijital alt yapısıyla ikinci el otomobil satın alma işleminin güvenli bir şekilde online olarak yapılmasına olanak sağlayan ikinciyeni.com, 2014 yılında başlattığı açık arttırma ile satışlara Covid-19 döneminde de devam ediyor. Yılın ilk beş ayında açık arttırmaya çıkan otomobillere 1 milyona yakın teklif gelirken, bu sayı mayıs ayında 96 bin olarak gerçekleşti.

Ocak – mayıs ayları döneminde 7 binden fazla otomobilin platform üzerinden satıldığı ikinciyeni.com’da, satın alınan otomobiller lojistik hizmeti sayesinde istenilen adrese de teslim edilebiliyor.