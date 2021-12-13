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İkinci el oto pazarında işler açıldı, esnafın yüzü güldü

Bursa’da kurulan ikinci el oto pazarında ikinci el araçlara talep olması ve araçların satılması esnafın yüzünü güldürdü.

Ekonomi 13.12.2021, 09:32 13.12.2021, 10:43
İkinci el oto pazarında işler açıldı, esnafın yüzü güldü

Bursa’da kurulan ikinci el oto pazarında ikinci el araçlara talep olması ve araçların satılması esnafın yüzünü güldürdü.

Son aylarda durgunluk yaşayan ikinci el oto pazarında bu hafta büyük bir yoğunluk yaşandı. Araç almak isteyen vatandaşlar adeta pazara akın etti. Fiyatlar yükselmesine rağmen satış yapan esnafın yüzü güldü. Pazarda 35 bin liradan başlayan ikinci el oto fiyatları yukarıya doğru çıkıyor. Vatandaşlar ise bakıp inceledikleri ikinci el otomobillerden bütçelerine uygun olanları beğenip alıyor. Uzun zamandır durgunluk yaşanan pazarda bu hafta satışların iyi olması ve vatandaşların talep göstermesiyle birlikte, alanın da satanın da yüzü güldü. Bazı vatandaşlar ise fiyatları yüksek bulup sadece araçları incelemekle yetindi. Pazarda araç sahipleri ise pazarlık yapmaktan kaçındı. Bazı araç sahipleri indirim yapmayarak istediği fiyatta aracını satmak için direndi. Vatandaşların pazara akın etmesiyle birlikte pazarda gözle görülür bir kalabalık oluştu. Bu durum ise en çok araç satmak için pazara gelen otomobil sahiplerini ve galerici esnafını sevindirdi.

Bu hafta araç satışlarının patladığını ifade eden Yüksel Korkmaz, "Bu hafta pazar çok güzel. Satışlar çok iyi ve işlerimiz açıldı, satmaya araç yetiştiremiyoruz. Yanındaki satılan araca 8 kişi bakmak için geldi bin lira indirim için anlaşamadılar. Talepler o kadar fazla ki benim 1993 model aracıma 130 bin lira istiyorum, 120 bin lira verdiler vermedim. Benim gözümün önünde 4 tane araç satıldı. Pazarı gezip görürlerse araçlar satılıyor" dedi.

Pazarın canlı olduğunu belirten Selçuk Terzi, "Pazarda satışlar çok hızlı, iş oluyor. Bence vatandaş memnun, herkes araç arıyor. Ben 2-3 tane araç satıldığına şahit oldum. Araçlar çok satılıyor" şeklinde konuştu.

İkinci elde en çok 100 ile 200 bin lira arasındaki otomobillerin satıldığı, cip krizi ve döviz kurlarındaki artış sebebiyle neredeyse 200 bin liranın altında sıfır kilometre araç kalmadığı belirtildi. Galericiler cip krizindeki sıkıntının 2022 yılının ilk yarısından önce çözülmeyeceğini ifade ediyor.

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