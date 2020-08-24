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İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başladı

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ilgili kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ekonomi 24.08.2020, 12:01
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İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem başladı

İkinci el cep telefonları ve tabletler yenilenip sertifikalandırılma ve ambalaj işlemi gerçekleştirildikten sonra yenilenmiş ürün statüsüyle garanti belgesi eşliğinde satılacak.

Buna göre, kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra yenilenmiş ürün kategorisinde tekrar satışa sunulacak.
Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunmaması gerekecek.

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, ‘yenilenmiş ürün' ibaresi kullanılacak. Ayrıca yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı da aranacak.

Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde ‘Üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün' ibaresi de yer alacak.
Yenilenmiş ürünün, yenilenmiş ürün garantisi altında satışa sunulması zorunlu olacak. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak.

Yenilenmiş ürün garantisi; yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek. Söz konusu garantiden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi zincirleme olarak sorumlu olacak.

Kullanılmış malın, üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezince üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini koruyacak.

Ayrıca yenilenmiş ürün ibaresiyle satılan cep telefonu ve tabletlerde, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu da bulundurulacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

Yenileme yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl

Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı ‘yenileme yetki belgesi' alması hale getirildi. Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için ‘Bakanlıkça veya TSE tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma' şartı aranacak. Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekecek.

Ayrıca vatandaşlar ilgili ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'ine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200822-6.htm adresinden ulaşabilecek.

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