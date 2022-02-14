İkinci el araçlarda bahar beklentisi

Malatya’da ikinci el araç piyasasının durgunluğundan dert yanan galericiler sitesi esnafı bahar ayları ile birlikte piyasanın canlanmasını bekliyor.

Malatya’da bir süredir devam eden ikici el araç piyasasındaki durgunluğun bahar ayları ile canlanması bekleniyor. Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, “Ülkemizde yaşanan bazı krizlerden dolayı bizim sektörümüzde etkilenmektedir. Son dönemde dövizin yükselip aniden inişe geçmesi ile beraber esnaf arkadaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut malları satılmamaktadır. İnsanlar üzerinde bir talepte doğmamaktadır. Daha önce döviz yüksekken insanlarda büyük bir araç talebi vardı. Ama şu an nedense insanlar araç almamakta, satmaktan taraf. Ama tabiki esnafımız bu piyasanın durgun olduğundan dolayı kendileri de araç almayı pek düşünmüyor. O günkü piyasaya ile bugünkü piyasa arasında bayağı bir fark var yüzde 15 -20 arasında bir fiyat farkı var. Ama hükümetimizin alacağı tedbirlerle İnşallah bunların düzeleceğine inanıyorum. Esnafımız şu anki duruma göre mağdur. Esnafımızın elinde bulunan mevcut mallarda dövizden bu yana araç satılmamaktadır. Esnafın elinde büyük mal bulunmaktadır. Hükümetimizin ne yapmak istediğini heyecanla beklemekteyiz” dedi

Galericiler Sitesi esnaflarından Kadirhan Kızılbağ ise bahar ayları ile birlikte sektörde canlanma beklediklerini kaydederek, ’’İşler durgun araç satışları düştü. Bir hafta iki hafta hiç satış yapmadığımız günler oluyor. Araçlara talep yok. Gelip gidiyoruz masraflarımızı hiç çıkartamıyoruz. Gider gelirden daha fazla bu da bizi zor duruma düşürüyor. Bu durum bizi zorluyor. Umarım satışlar artar. Yaz dönemi geliyor. İlkbaharla birlikte satışların artacağını umut ediyoruz. İnşallah satışlar artar biz esnaflar içinde ülkemiz içinde iyi olur’’ diye konuştu