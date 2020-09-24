İkinci El Araç Ticaretinde Soru İşaretleri Kalkıyor

Alıcılar ekspertiz raporunda karşılaştıkları yanlış veya hatalı tespitler sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İşte bu mağduriyetlerle uğraşmak istemeyen alıcıların dikkat etmesi gereken başlıklar…

TSE Belgesi Çok Önemli

Araç sahibi olmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken en önemli konu TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcıların, hizmet yeterlilik belgeleri tam olan firmalarla çalışmaları öneriliyor. Bu sayede araç alımından sonraki süreçte yaşanabilecek kötü sürprizlerle önüne geçilebiliyor.

Ekspertiz Raporu Noter Satışından Hemen Önce Alınmalı

Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamıyor. Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verdiği için yönetmelik raporun noter satışından en fazla 3(üç)gün içerisinde alınması şartını getirdi.

Aracı Satan Firma Garanti Vermek Zorunda

Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve km bilgilerine yer veriliyor. Boya, kaza, göçük, dolu hasarı şanzıman, motor, fren sistemi vb gibi parçaların durumu raporda yer almakta. Raporla ilgili yaşanabilecek sorunda raporu veren yetkili firma ve satışı yapan kişi sorumlu tutulabiliyor. İKİNCİ EL araçların ticareti hakkında yönetmelikteki diğer bir dikkat çekici konu ise ikinci el araca 3 ay veya 5.000 km (hangisi önce dolarsa) garanti verme zorunluluğu. Garanti ile birlikte aracı alan kişiler araçlarında ortaya çıkabilecek sorunlarda artık muhatap bulma güveni sayesinde ticaretlerini güven içerisinde tamamlayabilecekler.

Bağımsız Firmalar Tercih Edilmeli

Yeni ortaya çıkan ve büyüme potansiyeli olan tüm sektörlerde olduğu gibi ekspertiz sektöründe de birçok küçük ve büyük ölçekli firma ortaya çıktı ve farklı markalar oluştu. Bu sebeple ikinci el araç ekspertiz hizmeti almak isteyen tüketicilerin kaliteli, tarafsız ve bağımsız hizmet veren, kurumsal firmalardan hizmet alınması büyük önem taşıyor.

Fiyatlar Kapsamına Göre Değişiyor

İkinci el araç alıp satarken yaptırılan testler belirli paketlerle müşterilere sunuluyor. İhtiyaca göre belirlenen paketler, ekspertiz fiyatı alacağınız aracın doğru değerlendirilmesi açısından önemlidir.