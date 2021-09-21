İkinci çeyrekte 2,2 milyar TL tutarında kredi takibe düştü

Nisan-Haziran döneminde takibe düşen kredi miktarı 2 milyar 246 milyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 2. çeyrek ‘Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri’ raporuna göre, Haziran 2021 itibariyle, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 25 milyon 529 bin kişi, kredi miktarı ise yaklaşık 656 milyar TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı Nisan-Haziran döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39, kredi miktarı ise yüzde 26 azalırken, bir önceki çeyreğe göre ise kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5, kredi miktarı ise yüzde 8 arttı.

Kredi kullanan toplam kişi sayısı 25 milyon 529 bin oldu

Haziran itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 656 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin kişi oldu. Toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 oranında arttı. Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2 oranında büyüdü.

Mal ve hizmet gruplarına göre dağılım

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde ihtiyaç kredileri yüzde 81 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde 3 pay ile konut ve taşıt kredileri izledi. Aynı dönemde 3,4 milyon kişi 71 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 60 bin kişi yaklaşık 14 milyar TL tutarında konut kredisi ve 25 bin kişi 3 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullandı.

2,2 milyar lira tutarında kredi takibe düştü

Bu dönemde takibe alınan kredi miktarı 2 milyar 246 milyon TL ile aynı dönemde kullandırılan kredilerin yüzde 2,6’sını oluşturdu. Söz konusu kredilerin yüzde 1’ini taşıt, yüzde 14’ünü konut, yüzde 85’ini ihtiyaç kredileri oluşturdu.