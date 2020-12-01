İki kardeş yeni yatırım planları yapıyor

Erol ve Şenol Demirbaş kardeşlerin 1999 yılında kurduğu ES Group, inşaat ve denizcilik sektörlerindeki yatırımlarına yeni halkalar eklemeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük tarama gemisi Kanuni’yi, Türkiye’de yapılan ilk Split Barge Burak Furkan’ı ve Marmaray Projesinin ana operasyon dubası Armarin’i bünyesinde barındıran, Es Group, 2021 yılını yeni yatırımlarla karşılamaya hazırlanıyor.

Grubun yönetim kurulu başkanı Erol Demirbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman en doğru yolda, hep ileriye gitmek hedefindeyiz. İlk kurulduğumuz günden beri önümüze çıkan tüm engelleri güçlü aile bağlarımız ve çalışma azmimiz sayesinde aştık ve aşmaya devam edeceğiz. Kimin ne dediği önemli değildir, bizim işimizde neler yaptığımız, nerelere geldiğimiz önemlidir” dedi.