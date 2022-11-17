İki dönümden sadece 500 gram çıkıyor, gramı 60 TL’den alıcı buluyor

Adana’da 18 yıldır 2 dönüm arazide safran üretimi yapan Ali Gök, yılın ilk safran hasadını gerçekleştirdi. Gramı 60 TL olan ve 2 dönümden 500 gram elde edilen safran çiçekleri tek tek toplanıyor, tel tel ayrıştırılarak gramla satılıyor.

Kozan’ın 650 rakımlı Kızlarsekisi Mahallesi’nde bu yıl 2 dönüm arazide safran ekimi yapan üretici Ali Gök, bölgede tıbbi aromatik bitki üretiminde örnek üretici olarak nitelendiriliyor. Anadolu safranı üretiminde ihracat kapılarını aralamak isteyen Ali Gök, yılın ilk hasadını Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Gök, bu yıl safranın gramının 60 TL’den alıcı bulduğunu belirterek, baharat, ilaç sanayii ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığını kaydetti. Safranın ihracat için önemli bir tıbbi aromatik bitki olduğunu kaydeden Gök, safran çiçeklerinin içerisinde bulunan üç telin çok değerli, yaprağının ve sarı tozlarının da şifalı olduğunu söyledi.

“Bölge çiftçilerine örnek”

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun bir zamandır safran üretimi yapan Ali Gök üreticimizin safran hasadına katıldık. Bu sene de güzel verimli hasat dönemi bekliyoruz. Ali Bey bu konuda önder çiftçilerimizden. Tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin ne kadar önemli olduğunun yayım çalışmalarını uzun zamandır yapmaktayız. Ali Bey bölgemiz çiftçilerine bu konuda örnek olmaya devam ediyor. Ali Bey’i örnek alarak tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve ekim alanlarını genişleterek yaygınlaştırabiliriz" dedi.

18 yıldır aralıksız safran yetiştirdiğini söyleyen Ali Gök, şunları kaydetti:

"Pazar sıkıntımız var ama elimizde yüksek derece soğan var. 2 dönümde yarım kilo safran hasadı oluyor. Bu alanı daha da genişletmek istiyorum. Hedefimiz ihracat. Şu an gramı 60 TL’den toptan satılıyor. İhracat olursa daha güzel olur. Yaprakları şifa, kozmetikte kullanılıyor, özü baharatta, kozmetikte kullanılıyor. Her derde deva bir bitki ve çok değerli” diye konuştu.