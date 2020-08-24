İki aşamalı, hibrit fuar gün sayıyor



Pandemi nedeniyle ertelenen 3’üncü Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, bu yıl ilk kez hibrit modelde gerçekleştirilecek. TÜYAP’ın, OYDER (Oyuncakçılar Derneği) işbirliğiyle gerçekleştireceği fuar, sektörden gelen talepler doğrultusunda iki bölümde gerçekleştirilecek. Oyuncak sektörünün dünyadaki seçkin buluşma noktalarından biri olan fuarın sanal bölümü 16-17 Eylül tarihleri arasında dijital platformda yapılacak. İstanbul Oyuncak Fuarı’nın ikinci bölümü ise 18-21 Mart 2021 tarihleri arasında yüz yüze fuar olarak İstanbul Büyükçekmece’deki Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.





Konu ile ilgili bilgi veren TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, “Bu yıl ilk kez hibrit modelde kurguladığımız İstanbul Oyuncak Fuarı’nda, fiziksel fuara paralel olarak geliştirdiğimiz altyapı ile dijital platformda 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde B2B Networking Günleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte gerek seyahat engeli, gerek kişisel tercihleri sebebiyle fuarı ziyaret edemeyecek profesyonel alıcıları, sektörün önde gelen firmaları ile buluşturarak, ihracata katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.