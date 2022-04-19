İki adım ileri bir adım geri! Benzin ve motorin bu sefer ileri adım attı, zam kapıda!
Yeniden yükselişe geçen brent petrol 112 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petroldeki yükselişle birlikte benzin ve motorine zam bekleniyor.
Brent petrolün yükselişe geçmesiyle birlikte ilk zam geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 79 kuruş olarak yansımıştı.
ZAM BEKLENTİLERİ YÜKSEK
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynaklarından benzin ve motorine yeni zam geleceği öğrenildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtmayan akaryakıt sektörünün artışları en hızlı şekilde pompaya yansıtmaya hazırlandığı belirtiliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatına yine gün aşırı kallavi zamlar yapılması bekleniyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBUL
İstanbul'da benzin litre fiyatı 19 TL, motorinin litre fiyatı 22 TL'den satılıyor.
ANKARA
Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 19,10 TL iken motorinin litre fiyatı 22,08 TL.
İZMİR
İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.