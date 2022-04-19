İki adım ileri bir adım geri! Benzin ve motorin bu sefer ileri adım attı, zam kapıda!

Brent petrolün yükselişe geçmesiyle birlikte ilk zam geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 79 kuruş olarak yansımıştı.

ZAM BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynaklarından benzin ve motorine yeni zam geleceği öğrenildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtmayan akaryakıt sektörünün artışları en hızlı şekilde pompaya yansıtmaya hazırlandığı belirtiliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatına yine gün aşırı kallavi zamlar yapılması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI