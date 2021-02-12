ikea bankacılık sektörüne giriyor...

Mobilya perakendecisi Ikea, mağaza ve online bankacılık hizmetlerinin tam bir paketi sunmak amacıyla Ikano Bank’ın %49 hissesini satın alıyor. Finextra’nın haberine göre, Ikea’nın ana şirketi Ingka Investments tarafından yapılan satın alma, “Ikea’yı daha uygun fiyatlı, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak finansal hizmetler sektöründe atılmış kararlı bir adım” olarak tanımlanıyor.

Ikea ve Ikano Bank ortak bir geçmişe sahip. Aynı kurucu aileden geliyorlar ve uzun zamandır devam eden bir ticari ortaklıkları söz konusu. Ikano Bank sekiz farklı ülkede Ikea’nın finansal hizmet sağlayıcısı oark hizmet veriyor.

Ingka Investments’ın Genel Müdürü Krister Mattsson konuyla ilgili açıklamasında, “Ikano Bank’e yapılan önemli miktardaki yatırım Ingka Investments’ın bankacılık sektörüne yönelik heyecan verici bir adımıdır. Müşterilerin ve perakendecilerin giderek daha güçlü dijital temellere sahip bankacılık çözümleri aradığı dijital dönüşüm çağı sırasında Ikano Bank ile daha da yakından çalışma taahhüdümüz yeni ve mevcut müşterilere hizmet vermek için harika bir fırsattır” ifadelerine yer verdi.

1994 yılından bu yana İngiltere’de hizmet veren Ikano Bank kolay erişim ve sabit oranlı mevduat hesaplarının doğrudan kullanıcıya sunulmasının yanı sıra bir dizi büyük perakende şirketi için de mağaza kartı hizmeti sağlıyor.

Ingka’dan yapılan açıklamada satın alımın Ikano Bank’ın oluşturacağı yeni hisseler üzerinden yapılacağını ve geri kalan %51’lik payın daha sonraki bir tarihte satın alınmasının bir seçenek olarak bırakıldığı belirtildi.

Anlaşmanın finansal detayları hakkında açıklama yapılmadı.