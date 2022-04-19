İK profesyonelleri ‘Kolektif Fikir’ için LOOP Summit’te buluşacak

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi), 21 Nisan’da eş zamanlı olarak fiziki ve çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

İş hayatında köklü değişimlerin yaşandığı günümüzde, değişimin kurallarının yalnızca yönetim katında değil her kademedeki çalışanlar ile birlikte yazılması şirketlerin öncelikli gündemlerinden biri haline geldi. Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, bu yaklaşımdan yola çıkarak bu yıl dördüncü kez düzenlediği LOOP Summit’in (LOOP Zirvesi) ana temasını Hive Mind (Kolektif Fikir) olarak belirledi. Türkiye’den ve yurt dışından farklı uzmanlık alanlarına sahip isimlerin, İK profesyonelleri ile bir araya geleceği etkinlik 21 Nisan tarihinde eş zamanlı olarak fiziki ve çevrim içi ortamda düzenlenecek.

LOOP Zirvesi’nin bu yılki açılış konuşmacısı Takeda Çalışan Deneyimi Başkanı ve SESIL PIR Consulting GmbH Kurucusu Sesil Pir olacak. Avrupa’da ‘40 Yaş Altı 40 Düşünür’ ve dünya çapında ‘101 Çalışan Bağlılığı Influencer’ı arasında yer alan Pir, ‘Büyük Uyanış: Fark Oluşturan Kültürler için Son Çıkış’ temalı bir konuşma yapacak. Açılışta ayrıca Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, ‘Esenlik Deneyimi: İnsan Kaynaklarının Yeni İşletim Sistemi’ni anlatacak.

İlk oturumda çalışan bağlılığı konuşulacak

Açılış konuşmalarının ardından “Startup Gibi Büyük Düşünüp Atik Davran ve Kurumsal Kadar Güvenilir Çalışan Toplulukları Oluştur - İyi de Nasıl?” başlığıyla düzenlenecek ilk oturumda, özellikle son yıllarda şirketler tarafından giderek daha fazla önem verilen çalışan bağlılığı konusu konuşulacak. Bu bölümde FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ve Microsoft CRO’su Özlem Bulut deneyimlerini paylaşacak.

Fiziki etkinlikte sınırlı sayıda katılım

Verilen bilgiye göre, 21 Nisan tarihinde İstanbul Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi’nin içerisinde yer alan The Seed’de düzenlenecek zirveyi yerinde takip etmek isteyenler, sınırlı sayıda katılımcı arasında yer almak için tr.loopsummit.com adresindeki formu doldurabilir. LOOP Summit’i çevrim içi takip etmek isteyenler de aynı sitedeki formu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Fiziki etkinlik 09.00, çevrim içi etkinlik ise 09.30’da başlayacak.