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İK dünyasının zirve etkinliği ‘CHRO Summit 2022’ başladı

İş dünyasının önde gelen yöneticileri, bu yıl 5’incisi düzenlenen CHRO Summit’te bir araya geliyor. Zirvede, iş dünyasının bugünü ve geleceği, pandemi sonrasında iş hayatının geçireceği dönüşüm ve şirketlerin bu dönüşüme adaptasyonları ele alınacak.

Ekonomi 24.05.2022, 11:24
İK dünyasının zirve etkinliği ‘CHRO Summit 2022’ başladı

İş dünyasının önde gelen yöneticileri, bu yıl 5’incisi düzenlenen CHRO Summit’te bir araya geliyor. Zirvede, iş dünyasının bugünü ve geleceği, pandemi sonrasında iş hayatının geçireceği dönüşüm ve şirketlerin bu dönüşüme adaptasyonları ele alınacak.

Pandemi sonrası normal hayata dönüşü hızlandıran organizasyonlar, insan kaynakları ve yönetim anlayışlarında da yeni arayışlara ve dönüşüme yöneliyor. Pandemi sonrası yeni dönemde birçok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacından hareketle, iş dünyasının dönüşümüne öncülük eden üst düzey yöneticileri, DataExpert iş birliği ve BMI organizasyonuyla düzenlenen ‘CHRO Summit 2022’de RESHAPE teması ile bir araya geldi. 2016 yılında bu yana Türkiye’nin en prestijli iş dünyası buluşmaları arasında gösterilen Zirvede, İK’nın ve iş dünyasının bugünü ve geleceği konuşulacak.

Gün boyu sürecek zirvede, gelecekte yetenek yönetimi ve şirket kültürünün yeniden keşfine dair konuların yanı sıra Türkiye’den beyin göçü sorununa dair yetenekleri korumak için yöntemler, istihdamda eşitlik kavramları ve geleceğin işleri gibi farklı konular ele alınacak. İK alanındaki önemli karar alıcılara ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapan Zirve, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO’larını bir araya getirdi. İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İnsan Kaynakları alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim danışmanları, uzmanlar, akademisyenler, sektör duayenleri ve basın mensupların da katıldığı Zirve’de 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bu yıl ilk kez eş zamanlı bir etkinlik de düzenlenecek

CHRO Summit 2022’de bu yıl ilk defa Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey İK yöneticileri yuvarlak masa toplantılarında da bir araya geliyor. Zirveyle eş zamanlı 4 farklı toplantının gerçekleştirildiği etkinlikte; “Türkiye’den Beyin Göçü: Yetenekleri Korumak İçin Yöntemler”, “İnsan Kaynakları Süreçlerinin Dijitalizasyonu ve İK Analitiği”, “Geleceğin Çalışma Hayatı ve Yeni Çalışma Modelleri: Yeni organizasyon ve ödüllendirme uygulamaları paneli” ve “Mutlu ve Zinde Bir İş Kültürü Yaratılmasında İnsan Kaynaklarının Rolü” konuları konuşulacak.

CHRO Summit 2022 gelenekselleşen “En Etkin 50 CHRO Ödül Töreni” ile sona erecek

Zirvenin ardından, DataExpert iş birliğiyle yürütülen ve Mayıs ayında açıklanan ulusal ve uluslararası şirketlerden ‘En Etkin 50 CHRO’ya da ödülleri takdim edilecek.

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