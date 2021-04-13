İhtiyaç sahibi ailelere çocuk devam sütü yardımı

İhtiyaç sahibi 9 bin aileye çocuk devam sütü yardımı yapılacak. Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, 20 ilde hayata geçirilecek proje ile mümkün olduğu kadar çok ihtiyaç sahibi bebeğin bilişsel gelişimine* katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bebelac Çocuk Devam Sütleri, ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerinin bilişsel gelişimini* desteklemek adına, İhtiyaç Haritası ile birlikte “Bebelac Kardeş Payı” kampanyasını başlattı. Proje kapsamında, 1-3 yaş arası çocuk sahibi olan 9 bin aileye toplamda 9 ton çocuk devam sütü yardımı yapılacak.

Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, “Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, birçok bebekte demir, kalsiyum, çinko mineralleri, A, B12, C ve D vitaminleri başta olmak üzere önemli vitamin ve minerallerin alımı tahmini ortalama gereksinimin altında kalıyor. Çocuk Devam Sütleri olarak bilişsel gelişimin her bebeğin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 20 ilde kampanya başlattık. Kampanya süresince satış gelirimizin bir kısmını, ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerinin bilişsel gelişimini desteklemek adına, İhtiyaç Haritası aracılığı ile bu ailelere ulaştırılacak olan çocuk devam sütü yardımlarına ayırıyoruz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre projenin başladığı 20 il; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Malatya, Van, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Samsun, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’dur. İller, operasyonel şartlar gereği proje süresi içerisinde değişiklik gösterebilir.