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İhracatta şubat ayı rekoru!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Ekonomi 02.03.2022, 13:28
İhracatta şubat ayı rekoru!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamına ulaşılırken ihracat yıllık bazda yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar oldu.

Bakan Muş 'Dış ticaretimiz 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükseldi' dedi ve şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 25,4 oranında artışla 20 milyar 3 milyon dolar, ithalat yüzde 45,6 oranında artışla 28 milyar 99 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise, ihracat yüzde 21,4 oranında artışla 37 milyar 590 milyon dolar, ithalat yüzde 49,7 oranında artışla 55 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 25,4 artarak 20 milyar 3 milyon dolar, İthalat, yüzde 45,6 artarak 28 milyar 99 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 36,5 artarak 48 milyar 101 milyon dolar,

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 21,4 artarak 37 milyar 590 milyon dolar, İthalat, yüzde 49,7 artarak 55 milyar 947 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, yüzde 36,9 artarak 93 milyar 537 milyon dolar,

 2022 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 11,6 puan azalarak yüzde 71,2 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,3 puan artarak yüzde 95,4 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 19,5 artışla 1 milyar 785 milyon dolar, ABD yüzde 41,9 artışla 1 milyar 298 milyon dolar ve İngiltere yüzde 14,4 artışla 1 milyar 98 milyon dolar oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,1 oldu.
Şubat ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya yüzde 123,7 artışla 3 milyar 801 milyon dolar, Çin yüzde 41,8 artışla 3 milyar 177 milyon dolar ve Almanya yüzde 8,1 artışla 1 milyar 840 milyon dolar oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 51,9 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği yüzde 22,4 artışla 8 milyar 395 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri yüzde 28,1 artışla 3 milyar 517 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 30,1 artışla 2 milyar 647 milyon dolar oldu.

Şubat ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği yüzde 10,3 artışla 7 milyar 563 milyon dolar, Asya Ülkeleri yüzde 50,6 artışla 6 milyar 776 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 70,7 artışla 5 milyar 252 milyon dolar oldu.

Şubat ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat "Hammadde (Ara malları)" yüzde 32,2 artışla 10 milyar 257 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim Malları" yüzde 18,9 artışla 7 milyar 472 milyon dolar ve "Yatırım (Sermaye) Malları” yüzde 16,9 artışla 2 milyar 125 milyon dolar grupları takip etti.

Şubat ayında Geniş Ekonomik Grupların(BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat "Hammadde (Ara malları)" yüzde 60,8 artışla 23 milyar 311 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) Malları" yüzde 2,4 artışla 2 milyar 712 milyon dolar ve "Tüketim Malları” yüzde 2,3 azalışla 2 milyar 64 milyon dolar grupları takip etti.

Şubat ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 94,4 (18 milyar 887 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,4 (689 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,5 (304 milyon dolar)oldu.

Şubat ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 67,7 (19 milyar 20 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 24,3 (6 milyar 826 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,8 (1 milyar 77 milyon dolar) oldu. "

#ekonomi #Şubat #ihracat #rekor #mehmet muş
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