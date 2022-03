“İhracatta son 18 ayın 16’sında rekor kırıldı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin son yıllarda artış ivmesi kazanan ihracat performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

61 ihracatçı birliği 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracat ailesinin son yıllardaki yükselen ihracat performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ihracatı açısından 2021 yılının hayatlarında hiç unutamayacakları, çok daha farklı hatırlayacakları bir yıl olacağını ifade etti. TİM Başkanı Gülle, “14 yıl boyunca ikili rakamlara geçmek adına ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartmak için uğraştık. Yaklaştığımızda Amerika’da ekonomik kriz çıktı, tekrar yaklaşınca Uzakdoğu krizi çıktı. Pek çok soruna rağmen 14 yıl sonra geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. Yine eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. En sonunda da 2021 yılı için belirlediğimiz 225 milyar dolar hedefine ulaştık” dedi.

“İhracat ailesi, son 18 ayın 16’sında aylık ihracat rekoru kırdı”

İhracatçıların yoğun emekleri ve çabaları, hükümetin de desteği ile Türkiye’nin son 18 ayın 16’sında aylık ihracat rekoru kırdığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “27 sektörümüzün 25’inde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. İstihdamda, üretimde, büyümede rekorlar kırdık. Dünyada olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi bu ülkenin yüz akı ve gururu oldu. İhracat ailesi olarak bizler, parametrelerin bozulduğu, pek çok göstergenin etkilendiği ve aşağı indiği durumda her zaman üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek her ay sonunda ülkemize güzel haberler vermeyi başardık. Allah’a çok şükür geçtiğimiz yılın başında koymuş olduğumuz hedefimizin çok daha ötesine giderek 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunu hedeflemiyorduk ama yaşıyorsanız, hayattaysanız ve ayaktaysanız koşullar size mutlaka fırsatlar getiriyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin her tarafında varız, her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz”

Pandemi sonrasında kurulan dünya düzeninde Türkiye’yi farklı bir konuma getirdiklerinin altını çizen TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin artık önemli bir tedarik merkezi olduğunu dile getirdi. Gülle şöyle devam etti: “Tercihlerini Türkiye’den yana kullananları, Türkiye’den sipariş verenleri, Türkiye’den mal almak isteyenleri hemen hemen her sektörde görüyoruz. Türkiye’nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. Pek çok üreticimizin, Türkiye’nin her ilinde ihracat ailemizin tümünün üretimlerinden, ihracatlarından çok memnun ve mutlu olduklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepimizin elinde büyük siparişler var. Büyük işleri yapmaya hazırlanıyoruz”

Daha önce birinci sırada hep finansman beklentisinin olduğunu söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, artık birinci sırada eleman ihtiyacının, işçi ihtiyacının söylendiğini belirtti.

Gülle, “Bunun nedeni hepimizin elimizde büyük siparişlerin olmasıdır. Büyük işleri yapmaya hazırlanıyoruz. Ölçek ekonomisine geçiyoruz. Önceki yıllardaki gibi küçük olsun, benim olsun mantığının yerine daha büyük ölçekte işlere dönüyoruz. Çünkü bize böyle işler geliyor artık. Büyük işler alıyoruz. Alamadığımız işleri kaçırıyoruz. O nedenle sektörlerde birleşmeler, sektör içerisinde büyük yatırımları görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

“İnşallah mart ayında da tarihi rekora koştuğumuzu göreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracatta hedefi 250 milyar dolar olarak belirlediğini ve Türkiye’nin bu sene ihracatta yoluna 250 milyar dolar hedefiyle yürüdüğünü ifade eden TİM Başkanı Gülle, “İhracat ailesini yol ve kader arkadaşı olarak gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesini ve yoğun desteğini her zaman hissettik. Her ay 2 milyar fark diye koyduğumuz bu yolda çok daha yukarılara doğru gittiğimizi görüyoruz. Allah nasip ederse pazartesi günü Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile beraber açıklayacağımız mart ayı dış ticaret rakamlarında da tarihi rekora koştuğumuzu göreceğiz. Bütün sektörlerimizde bir dinamizm ve hareketlilik var. Sorunlar da olacak elbette. Sorunlar her zaman vardır. Çalışırsanız sorununuzun olması doğaldır. Ama çalışmazsanız hiç sorununuz yoktur. İhracat ailesi olarak bizler çalışarak bu sorunların üstesinden gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çalışarak ve mücadele ederek bu sorunları yenmek çok kolaydır. Zaten bize düşen de karşılaştığımız bu sorunları çözmek ve önümüze sağlam bir şekilde bakmaktır. Bunları yürekten ve içimden gelen coşkuyla söylüyorum. Bu hissiyatı ihracatçılarımızdan alıyorum” diye konuştu.

“Bizim en büyük cevherimiz ihracat ailesidir”

Yeraltı zenginlikleri ile büyüyen bir ülke olmadıklarını belirten TİM Başkanı Gülle, “Ama bizim en büyük cevherimiz ihracat ailesidir. Bizi hedeflere götüren, üstüne yüz milyarlarca dolar ihracat hedeflerini koyan, bunları gerçekleştiren ve ülkemizi müreffeh toplumlar seviyesine çıkartacak olanlar ihracatçılarımızdır. Bizim yeraltı zenginliğimiz de var yerüstü zenginliğimiz de var. Ama en önemli ve en değerli olan zenginliğimiz, yüreğini yaptığı işe koyan girişimcilerimiz ve iş adamlarımızdır. En büyük değerimiz budur. Etrafımızda yeraltı zenginliğinin mutluluğunu göremeyen, bunların zenginliğini yaşayamayan ülkeleri görüyoruz. Biz ise hedeflerimize teknolojiyle, know-how’la, yatırımla, büyümeyle, üretimle, istihdamla gidiyoruz. Önümüzdeki sene cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağız. Bizler için gerçekten çok önemli ve anlamlı bir yıl olacak. Bu cumhuriyete ve cumhuriyeti kurarken kanlarını, canlarını feda edenlere borcumuzu inşallah önümüzdeki sene onların evlatlarına ve nesillerine yakışacak bir şekilde 300 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirerek taçlandıracağız. İhracat, istihdam, üretim ve yatırım bu ülkeye hizmetin adıdır. Ve bunu ihracat ailesi olarak hepimiz yapıyoruz. İhracatçılarımızla gurur duyuyoruz” dedi.