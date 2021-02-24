banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
banner448

İhracatta nar bereketi! Nar ihracatında 126 milyon dolarla tarihi rekor geldi

Bereketin simgesi olan nar meyvesi, 2020 yılında ihracatta da bereketli bir yıl geçirdi.

Ekonomi 24.02.2021, 09:30
6
İhracatta nar bereketi! Nar ihracatında 126 milyon dolarla tarihi rekor geldi

Türkiye’nin nar ihracatı 2020 yılında yüzde 29’luk artışla 97 milyon 489 bin dolardan, 126 milyon 54 bin dolara yükseldi. Nar ihracatı bu tutarla tarihi bir rekora da imza atmış oldu.

Türkiye bundan önceki yıllarda en çok nar ihracatını 2013 yılında 111 milyon 668 bin dolarlık tutarla gerçekleştirmişti.

Nar ihracatı miktar bazında ise; yüzde 23’lük artışla 155 bin 714 ton’dan, 192 bin 6 tona çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 2020 yılında 75 ülkeye nar ihraç etmeyi başardı.

Nar veriminin ve kalitesinin 2020 yılında çok iyi olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 126 milyon doları aşan tutarla nar ihracatında Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını kaydetti.

Nar ihracatı 10 yılda yüzde 125 arttı

Türkiye’nin nar ihracatının 2010 yılında 59 milyon 335 bin dolar olduğuna değinen Uçak, “Nar üreticimiz son yıllarda çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak son 10 yılda yüzde 125’lik artışı yakaladık. Nar, insan vücudunda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandeminin yaşandığı 2020 yılında nara dünya genelinde talep artışı yaşandı. İhracat rekorunda pandeminin de itici rolü oldu. İklim değişikliği rekolteleri olumsuz etkilemediği takdirde 2021 yılında da nar ihracatında artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya ihracatta lider oldu

Nar ihracatında Rusya Federasyonu 44,5 milyon dolarlık tutarla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da zirvede yer aldı. Rusya’ya nar ihracatı yüzde 44’lük gelişim gösterdi. Nar ihracatında Rusya’nın payı yüzde 35’i aştı.

Almanya, 15,2 milyon dolarlık Türk narı tercih ederken en çok nar ihraç ettiğimiz ülkeler listesinde adını ikinci sıraya yazdırdı.

Türk yaş meyve sebze sektörünün geleneksel ihraç pazarlarından Irak’a da 2020 yılında 12,8 milyon dolarlık nar ihraç edildi. Bu ülkeleri 8,3 milyon dolarlık nar talebiyle Ukrayna, 6,5 milyon dolarlık nar ihracatıyla İngiltere takip etti. Portekiz, Brunei, Fildişi Sahili, Cibuti, Nijerya, Togo ve Moritanya Türkiye’nin 2020 yılında nar ihraç ettiği ülkeler arasına katıldı.

Cennet meyvesi Nar her derde deva

Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde nar; kadını, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen bir sembol olarak da yer alıyor. Cennet meyvesi olarak adlandırılan Nar, antioksidan yönünden zengin ve C vitamini kaynağı bir meyve. Nar, öte yandan; kanseri önleyici hafızayı koruyucu, sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olma, vücuttaki iltihaplanmayı azaltma,kalbi ve damarları koruma fonksiyonu da görüyor.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19