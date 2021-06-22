İhracatta devlet destekleri oranı yüzde 63

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Değerli 100 Markası araştırmasına göre, listedeki 100 markanın toplam değeri 21,45 milyar dolar. Bu yıl en değerli markalar arasına 7 yeni marka katıldı. Toplam marka değeri içerisinde sanayi sektörü markalarının yüzde 30, hizmet sektörü markalarının ise yüzde 70 payı bulunuyor. Türkiye’deki şirketler, markalaşma yolunda devlet desteklerinden faydalanarak dünya pazarında daha güçlü adımlarla ilerliyor.

Marka bilinci artıyor

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı Turquality, uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve pazar payı ile güçlü markalar arasında yer almaları için teşvik ediyor. Program, şirketlerin global pazarlarda rekabet edebilecek kurumsal yapıya ulaşabilmesi için pazara giriş, istihdam, yazılım, ofis, depo, tanıtım, marka tescili gibi giderlerinde destek sağlıyor. 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren Turquality programı, Türk şirketlerinin marka bilincini artırmayı hedefliyor.

Bütçenin yüzde 63’ü desteğe ayrıldı

Turquality programının markalaşma potansiyeli olan yerli şirketlerin global bir marka olmaları için finansal kaynak sağladığını belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Program, sektörlere sağladığı finansal desteği yurt dışında e-ticaret yapan şirketlere de sağlıyor. Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı bütçesinde ihracatta devlet destekleri oranının yüzde 63 olarak öngörüldüğünü açıkladı. Turquality gibi Türk şirketlerinin yurt dışında olumlu bir marka algısı yaratmasına katkı sunan destek programları hakkında tecrübeli danışman ekibimizle şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.” dedi.