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İhracatın 15 yıldır aralıksız şampiyonu otomotiv

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, salgında ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörlerden olan otomotiv, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,5 azalışla 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15’inci şampiyonluğunu ilan etti.

Ekonomi 07.01.2021, 13:00
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İhracatın 15 yıldır aralıksız şampiyonu otomotiv

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, salgında ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen sektörlerden olan otomotiv, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,5 azalışla 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak 15’inci şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye ve dünya korona virüs sebebiyle özellikle 2020 Mart, Nisan ve Mayıs döneminde çok ciddi düşüşler yaşarken, revize edilen otomotiv sektörü, hedeflerinde üzerine çıkarak 2020 yılını 25,5 milyar dolar ihracatla 15. şampiyonluğunu ilan etti. 2021 yılına, hem salgına karşı aşı tedavilerinin başlaması, hem de Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasıyla moral ve motivasyonla girildi. 2021 yılında AB başta olmak üzere tüm hedef pazarlara çok daha iyi rakamlarla ihracat yapılması hedefleniyor. Türkiye otomotiv endüstrisi, salgına rağmen 2020 yılında üst üste 15. ihracat şampiyonluğuna ulaştı. Otomotiv, 2020 yılında bir önceki seneye göre yüzde 16,5 azalışla 25,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, sonbahar aylarında yakaladığı artış grafiğini ise geçen yıl son ayında da sürdürdü. Aralık ayında sektör ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar oldu. Otomotiv, aralıktaki artışla 2020 yılının aylık bazdaki en yüksek 2. ihracat rakamına ulaştı. Böylece endüstrinin son dört aylık ihracat ortalaması 2,75 milyar dolar oldu. Aralık ayı performansıyla Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 15,7 oldu. Aralık ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 18, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 44 artarken, önemli pazarlardan Fransa’ya ihracatta yüzde 26, Birleşik Krallık’a ise yüzde 66 artış kaydedildi.

Ürün grupları bazında Binek otomobiller 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 20 azalışla 9 milyar 534 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 37,3 oldu. Geçen yıl Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 11,5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14 ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 25 düşüş kaydetti. Geçen yıl diğer ürün grupları altında yer alan çekiciler ihracatı da yüzde 29,5 geriledi.

Geçen aralık ayında ise Binek Otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 1 milyar 43 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 18 artarak 941 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 44 artarak 575 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 14 azalarak 140 milyon dolar oldu.

Aralıkta tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 37 oranında artış görülürken, önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 58, İspanya’ya yüzde 54, ABD’ye yüzde 25, Fransa’ya yüzde 26 Rusya’ya yüzde 27, Polonya’ya yüzde 83, Belçika’ya yüzde 52 ihracat artışı, Romanya’ya yüzde 33, Fas’a yüzde 22 ve Slovenya’ya ise yüzde 43 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 33, Slovenya’ya yüzde 23, İsveç’e yüzde 54 ihracat artışı yaşanırken, İtalya’ya yüzde 27, Almanya’ya yüzde 26, İsrail’e yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Hollanda’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 39 ihracat düşüşü oldu.

Ülkeler bazında 2020 yılında en büyük pazar yine Almanya olurken, bu ülkeye 3 milyar 571 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya’ya ihracat yüzde 18 düştü. Aynı şekilde en büyük pazarlardan İtalya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 16, Fransa’ya yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı. Mısır’a ise ihracat yüzde 27 arttı.

AB Ülkeleri 2020 yılında yüzde 75,4 pay ve 19 milyar 266 milyon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı konumunu korudu. Aralık 2020 döneminde ise AB Ülkelerine ihracat bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla 2 milyar 144 milyon dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde yüzde 77 pay aldı.
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