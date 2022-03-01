İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi faaliyete geçti

Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek, kolaylaştırmak üzere 2021 Ekim ayında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.) bugün faaliyete geçti.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 Ekim ayında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne (İGE A.Ş.) ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, pandemi döneminde Türkiye ekonomisinin sağlık bir duruş sergilediği belirtilerek, bu dönemde ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini ve 2021 yılında yüzde 33 oranında artışla 225,4 milyar dolarak ulaşarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığı aktarıldı.

Açıklamada bahsedilen ihracattaki başarının katlanarak devam etmesini teminen, bakanlık tarafından ihracatçılara mevcut desteklere ilave bir destek mekanizması daha sunulduğu ifade edilerek, kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek, kolaylaştırmak ve özellikle ihracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ve Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının Ekim ayında İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGE A.Ş.) kurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, aralık ayında 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İGE A.Ş.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ocak ayında duyurması çerçevesinde bugün itibarıyla faaliyete geçtiği kaydedildi.

İGE A.Ş. ile teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanların yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanacağı bilgisi verilen açıklamada, İhracatçıların artık kredi almak için gayrimenkulünü veya fabrikasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ihracatçıların kaynaklarıyla kurulan ve sadece ihracatçıların erişimine açık olan İGE A.Ş.’nin özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına ilave bir katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ihracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerin belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılması ile İGE A.Ş.’ye ilave bir sermaye katkısı sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesinin amaçlandığı vurgulandı.