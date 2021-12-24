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İhracatçı fiyat veremez, siparişleri kabul edemez noktada

Türkiye’ye 2021 yılında 225 milyar dolar döviz kazandıran, 3. çeyrekteki yüzde 7,4’lük büyümeye yüzde 68’lik katkı sağlayan ihracatçılar, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle 2022 yılı için müşterilerine fiyat verememe, sipariş alamama noktasına geldi.

Ekonomi 24.12.2021, 10:04 24.12.2021, 10:06
İhracatçı fiyat veremez, siparişleri kabul edemez noktada

Döviz kurlarında tsunamiye dönüşen dalgalanmanın ticaret ve ihracata zarar verir noktaya geldiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu süreç uzarsa ihracata zarar vereceği uyarısında bulundu.

Eskinazi: “2022 yılında, 2021 yılını arar duruma düşeceğiz”

İhracatçıların stabil kur beklentisinde olduğunu tekrarlayan Eskinazi, “İhracatçılarımızın şu anda yaşadığı zorluklardan bir diğeri de krediye ulaşma zorluğu. İhracatçılar bu ortamda sipariş almada tedirginlik yaşıyor, sipariş alsa da nasıl üretip teslim edeceğini öngöremiyor. İhracata dayalı büyüme stratejimiz 2022 yılında olumsuz etkilenecek. 2022 yılında, 2021 yılını arar duruma düşeceğiz” şeklinde konuştu.

Piyasada yüksek kurlar nedeniyle iğneden ipliğe zam olduğuna dikkati çeken Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı: “Yüksek kur nedeniyle yapılan zamlar geri alınmıyor. Devlette akaryakıt fiyatlarında beklenen indirimini ÖTV’ye yansıttı. Piyasalar bunu baz alıyor. Devletin uygulamasının arkasına sığınılıyor.”

Enflasyon ekonomide istikrarı olumsuz etkiliyor

Her sektörden ihracatçılarla istişare yaptıklarını anlatan Eskinazi, döviz kurlarında kısa sürede bir stabilleşme olmazsa ve finansmana erişimde faizler gerilemezse 2022 yılı için her sektörün ihracat rakamlarını eksi yönlü revize eder noktaya geldiklerini, yüksek enflasyonun ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini, enflasyonun kontrol altına alınamadığı ve piyasalara güven tesis edilemediği takdirde ekonomik dalgalanmalarla çok sık karşılaşılacağı tespitini sözlerine ekledi.

Kaya: “Emek-yoğun sektörler istihdam kaybı yaşar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Ülkemizde ihracata dayalı büyüme modeli benimsenmiş durumda. Yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin verilmeyeceğini biliyoruz. Ancak, son günlerde oluşan piyasa koşulları bunu zorluyor. Hem asgari ücretteki artış nedeniyle artan beklenti karşısında bir istihdam bunalımı yaşanıyor hem de kurun yükselmesiyle arka arkaya emtia fiyatlarına gelen zamlarla mücadele ediyoruz. Bu şartlarda istihdam olumsuz etkilenir, biz emek yoğun bir sektörüz. Acil önlem alınmasını ve kurdaki hareketliliğin durulmasını, yüksek kurlardan oluşan fiyatların bugünkü kur seviyelerine uyumlu olarak geri gelmesini istiyoruz” dedi.

Celep: “Dövizdeki aşırı dalgalanma bütün sektörleri felç ediyor”

Dövizdeki aşırı dalgalanmanın tüm sektörleri felç ettiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “İstikrarın olmadığı bir yerde güven oluşamaz, güvenin olmadığı bir yerde de hayat devam edemez. Bütün bu değişkenler, belirsizlik ortamı ihracatçının omzunda koca bir yük. Biz bu yükleri yüksek kurla tolere edebiliyorduk şimdi bu da elimizden gitti. Pazartesi 17,3 olan kur, bugün bu açıklama yapılırken 11,4 seviyelerine geldi. Bunun üstesinden gelebilecek bir sektör yok. Tüm bu yaşananlar ihracat sektörünün büyük bir darbe alması demek.” diye konuştu.

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