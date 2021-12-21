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İhracatçı dört koldan tasarımla ihracatını artırıyor

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, tasarım ve inovasyon eksenli ihracat stratejisiyle 2021 yılı 16 milyar dolar ihracat hedefini aşan ve 2022 yılı 18 milyar dolar ihracat rakamına ilerleyen Ege İhracatçı Birlikleri, 16-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Design Week Turkey 2021’de dört tasarım yarışmasıyla yerini aldı.

Ekonomi 21.12.2021, 15:18
İhracatçı dört koldan tasarımla ihracatını artırıyor

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, tasarım ve inovasyon eksenli ihracat stratejisiyle 2021 yılı 16 milyar dolar ihracat hedefini aşan ve 2022 yılı 18 milyar dolar ihracat rakamına ilerleyen Ege İhracatçı Birlikleri, 16-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Design Week Turkey 2021’de dört tasarım yarışmasıyla yerini aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Moda Tasarım Yarışması, Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması, AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması, üç sektörün ilk kez bir araya geldiği mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanıldığı Ezberbozan Tasarım Yarışması’yla katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ettiklerini söyledi.

Eskinazi: “Tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor”

Her sektörün farklı bakış açılarına ihtiyacı olduğunu ve 17 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını söyleyen Eskinazi, tasarım yarışmaları düzenlenen dört sektörün Türkiye ortalamasının üzerinde çok üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 20 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz, 10 milyar dolar ulaşan tekstil sektörümüz, 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz, 2 milyar dolara ulaşan doğal taş sektörümüz; toplamda son bir yılda 36 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri, firmaların tasarım ofislerini desteklenmesi için de tasarım desteği tebliğinin şekillenmesinde çok yoğun bir çaba gösterdi. Bu tebliğ sayesinde çok sayıda firmamızın bünyesinde tasarım ofisleri oluştu ve aynı zamanda tasarım ofisi var olan firmalarımız da gelişti. Bugün sektörlerimiz, tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor.”

Sertbaş: “EİB Moda Tasarım Yarışmamız ile tasarım seferberliğinde öncü olduk”

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının niteliğine ve katma değer gücüne bakıldığında geleneksel olarak Türkiye’nin açık ara en fazla dış ticaret fazlası veren, net ihracatçı sektörü olduklarını hatırlattı. Sertbaş, “2021 yılı döneminde Türkiye ortalama ihracat birim fiyatı; 1,3 dolar civarındayken aynı dönemde Türkiye hazır giyim sektörünün ihracat birim fiyatı 13 dolar, EHKİB olarak ortalama ihracat birim fiyatımız ise 17 dolar bandındaydı. Hedefimiz ise ihracat birim fiyatımızı 20 dolar ve üzerine çıkarmak. Bu tablo hazır giyim sektörünün yıllardır tasarıma yaptığı yatırımın çok somut bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Zandar: “Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı genç beyinlere yatırım yapmaktan geçiyor”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Bizim için Türkiye’nin uzun vadede kalkınmasının anahtarı; inovasyona, eğitime ve genç beyinlere yatırım yapmaktan geçiyor. Üretim ve ürün kalitemiz dünya standardı üzerinde ve en önemlisi sektörümüz yüzyıllık deri işleme tecrübesine sahip. Birliğimizin Ocak 2020’de 8’incisini düzenlediği Deri’n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim yarışmamız ile pek çok gencimize Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yurt dışı eğitim hakkı sağladık. Gelecekte tasarımcılarımızın üretimlerimize vizyonları ile farklı perspektifler katarak, tasarımda sektörümüzü daha yukarı taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Kaya: “Hedefimiz; Sürdürülebilir Madencilik ilkeleri doğrultusunda yeni bir ekonomi oluşturmak”

Türkiye geneli doğal taş ihracatında işlenmiş ürünün payı yüzde 60, Ege’de ise yüzde 70 olduğunu açıklayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya şunları söyledi: "Hedefimiz; Sürdürülebilir Madencilik ilkeleri doğrultusunda madencisi, sanayicisi, akademisyeni, tasarımcısı, mimarı ile hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi oluşturmak. Ve AMORF, 2’inci senesinde katılım sayısını daha da yükselterek bünyesine ülkemizin dünyaca ünlü mimar, sanatçı ve tasarımcılarını katmıştır. Biz sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlayıp, mimarlar ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstlendik.”

Yağcı: “İnovasyon ve katma değer ezber bozan tasarımla gerçekleşiyor”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, katma değerli ihracatın yolunun tasarım, inovasyon ve Ar-Ge’den geçtiğini, bu yüzden 2021’de Ezber Bozan Tasarım Yarışması ile mobilya, tekstil ve maden sektörlerinin ilk kez bir araya getirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Dereceye giren yarışmacılarımız hem tasarımlarını ürettirme şansı buldu hem de networklerini genişleterek, iş teklifleri almaya başladılar. Yıllık 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörümüz ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlayan sektörlerden biri. Türkiye genelinde mobilya ihracatımızın kilogram fiyatı ortalama 2,76 dolar iken, Ege Bölgesi’nde bu rakam 3,25 dolara ulaşıyor. Ege Bölgesi’nin mobilyada ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak için çalışıyoruz.”

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