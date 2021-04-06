İhracata yönelik sanayileşmeliyiz

Nüfusa göre ihtiyaç olan sanayi arsaları üretilmesini belirten Niziplioğlu, “Her yerleşim bölgesine yetecek kadar okul, hastane, düşünülüp yapılıyorsa iş de düşünülmeli. Şu an sanayileşmek için yeterli sanayi imarlı alan yok. Olanlar da çok pahalı” dedi.

“Bir iplik üretmek için dolar milyoneri olmaya gerek yok” diyen Niziplioğu, “Her beldenin, ilçenin, ilin ve bölgenin nitelikli sanayi bölgesi olmalı. Almanya'da köylerde dahi fabrikanın olduğu bilinerek hareket edilmeli. Birçok ildeki sanayi sitesi tamirci niteliğinde olduğu bilinmeli. Hedef ihracata yönelik sanayileşilme olmalı” ifadelerini kullandı.

‘Ormancılığı geliştirelim’

Türkiye’nin petrolden sonra en büyük ithal kaleminin orman ürünleri olduğunu aktaran Niziplioğlu şunları söyledi: “Bunu ortadan kaldırmak için özel ve endüstriyel ormancılığa geçilmeli. Ülkenin 3’te 1 resmiyette orman, bunu iyi kullanmalıyız. Ormancılık mesleğini geliştirilmeliz. Saksıda meyve ağacı üreterek tüm verimsiz dağları tarım arazisi gibi kullanmalı. Çiftçilere bu arazileri planlayıp dağıtmalıyız.”