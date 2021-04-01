İhracat zirvede, dış ticaret açığı 4,7 milyar dolara indi

Mart ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklandı.

Mart ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artarak 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İthalat, mart ayında yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 14,2’lik düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi.

Mart ayında 1339 firma ilk kez ihracat yaparken, toplam 39 bin 170 firma ihracat gerçekleştirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80.2 olurken, altın hariç ise bu oran yüzde 80.7 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte ihracat 50 milyar doları buldu

2021 yılı ilk çeyrek ihracatı, geçen senenin ilk çeyreğine göre, yüzde 17,3 artışla 50 milyar dolara ulaştı. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeri oldu. İlk çeyrekteki ithalat, geçen senenin ilk çeyreğine göre, yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolara yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı ise geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 15,2 oranında düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara geriledi. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen senenin ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9’a yükseldi.

Hammadde ticareti ön planda

Mart ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 11 milyar 367 milyon dolar ile deniz yoluyla yapıldı. Bu taşıma şeklini sırasıyla, 5 milyar 597 milyon dolar kara yolu ve 1 milyar 620 milyon dolar ile de hava yolu takip etti. Mart ayında en çok ithalat 17 milyar 725 milyon dolar ile hammadde grubunda yapılırken, en çok ihracat ise 9 milyar 265 milyon dolar ile yine hammadde grubunda oldu.

Zirve yine otomotivin

Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre 24 sektör ihracatını artırmayı başardı. 2 milyar 893 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv liderliğini korurken, 2 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, 1 milyar 678 milyon dolara ulaşan hazır giyim ise üçüncü oldu.

Mart ayında en yüksek artış oranları; yüzde 124 artışla 154 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 75 artışla 247 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 58 artışla 1 milyar 547 milyon dolara ulaşan çelik sektörlerinde görüldü.

Mart ayında 74 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla; 7 milyar 161 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 464 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 333 milyon dolarla Bursa, 938 milyon dolarla İzmir ve 874 milyon dolarla Gaziantep oldu.

İhracatın yüzde 54,7’si Avrupa’ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke sırasıyla; 1 milyar 670 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 240 milyon dolarla ABD, 1 milyar 6 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa Birliği’ne ihracat, yüzde 47 artışla 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldı. Avrupa kıtasının mart ayı ihracatındaki payı yüzde 54,7 oldu. Bu ayda Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 3,5 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar, Uzakdoğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

‘Orta koridor’ için Azerbaycan ile temaslar başlıyor

Süveyş kanalında yaşanan bir kazanın dahi dünyanın tedarik sitemini etkilediğine dikkat çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin lojistik imkânlarını geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Toplantının ardından İş dünyasının sivil toplum kuruluşları başkanları ile birlikte Azerbaycan’a giderek resmi temas gerçekleştirecekleri bilgisini veren Bakan Pekcan, şunları söyledi: “Orta koridor olarak tabir edilen rotayla ilgili stratejilerimizi kapsamlı biçimde ele alıyor olacağız. Yakın zamanda Çin’e ihracat treni seferlerimiz gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte, orta koridorun etkinleştirilmesi için tüm kurumlarımızla, özel sektörümüzle ve elbette güzergâh üzerindeki muhatap ülkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğimizin de altını çizmek isterim. Ayrıca, özel sektörümüzle işbirliği halinde, yurt dışı lojistik merkezlerini hayata geçirerek, ihracatçımızın lojistik imkânlarını geliştireceğiz.”