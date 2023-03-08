İhracat yasağı kalktı, domates hareketliliği başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçiler, domates yasağının kaldırılmasının ardından mutlu olduklarını söyledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde domatese ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hareketlilik başladı. Üreticiler ve tüccarlar kısıtlamanın kaldırılmasından memnun olduklarını söyledi.

Domates üreticisi Yaşar Özkara, "Domateste ihracat yasağının kalkmasına sevindik. Çünkü ürettiğimiz domatesler ihracata yönelik bir maldır. Ürettiğim domatesleri iç piyasa yemiyor. Ürettiğim domateslerin piyasa fiyatı 12 lira, ama iç piyasada 3 veya 4 lira eder. İhracat olmasa bu domatesleri sökeriz, çünkü gübrenin çuvalı bin 500 TL. Eğer ihracat kapılarımız kapanırsa bu işin sonu çiftçi için büyük sıkıntı olur. İhracat yönelik domates dikiyoruz. Hükümetimize güveniyoruz. Dış piyasada tüccarlarımızın mutlaka anlaşmaları vardır. Anlaşmasız bir iş olmuyor. Tüccarlar anlaşma yaptıkları yerlere ürün göndermez ise onlar da zor durumda kalır, biz de zor durumda kalırız" dedi.

Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, "Bu yasağın kalkması hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz, hem de tüccarlarımız açısından bizleri çok mutlu etti. Öncelikle şunu söylemek zorundayım. Biz tüccarlar olarak hem üreticinin yanında hem de tüketicinin yanında olmak zorundayız. Devletimiz de böyle hem üreticisinin yanında hem de tüketicisinin yanında. Bu yasağın kalkmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Kumluca’daki sivil toplum kuruluşlarından, Antalya milletvekillerimizden ve emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun" dedi.

Kumluca Toptancı Hali’nde Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcılığı yapan Komisyoncu Üzeyir Özyürek ise, "Yasağın kalkması ve yeniden ihracat kapılarının açılması biz çiftçiler, komisyoncular ve tüccarlar olarak çok iyi oldu. İnşallah gidişatımız daha iyi olur. Daha güzel olur. Sonuçta herkes memnun olur. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.