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İhracat yapmak için Youtube videoları nasıl olmalı?

İhracat, ülkemiz için on derece önemli bir ticari etkinlik olup, ulusal ekonomiye katkısının yanı sıra, firmaların gücünü de sarsılmaz biçimde yükselten bir etkinliktir.

Ekonomi 29.12.2020, 12:05
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İhracat yapmak için Youtube videoları nasıl olmalı?

İhracat, ülkemiz için on derece önemli bir ticari etkinlik olup, ulusal ekonomiye katkısının yanı sıra, firmaların gücünü de sarsılmaz biçimde yükselten bir etkinliktir. Ülkemizde hemen her sektörün ihraç edebileceği bir ürünü veya yurtdışından gelenlere arz edebileceği bir hizmeti bulunur. Ancak bunları yabancı alıcılara duyurmak; zorlu bir süreçtir. Veri analisti ve iletişim tasarımı uzmanı Ömer Yoluk, Youtube’u kullanarak uzun vadede ciddi getiri elde edilebilecek yatırımlar hakkında önemli bilgiler veriyor.

İhracat pazarlaması; kapsamlı ve oldukça maliyetli uygulamaları kapsar. Yapılan harcamaların neredeyse tamamı döviz cinsinden olduğu için firmaların kimi zaman bu yatırımlar için yeterli bütçe oluşturamaması dahi söz konusu olabilir. Her ne kadar günümüzde dijital medya araçları firma sahiplerine önemli avantajlar ve uygun fiyatlar sunuyor olsa da, bu noktada uzun vadeli yatırımlar yapmak da mümkün. Video pazarlama; ürünler satışa açık kaldığı sürece, dünyanın her yerine ürün hakkında pazarlama yapabileceğiniz bir pazarlama aracı olarak, ücretsiz yayınlama imkanı ile şimdi elinizde.

Video pazarlaması yaparak; ürünleriniz, hizmetleriniz ve kurumsal kimliğiniz odağında pazarlama yapabilir, milyonlarca kişiye erişebilirsiniz. Üstelik Youtube video yayınlayanlardan herhangi bir ücret de talep etmez. Sadece videoların hazırlanması için bir maliyete katlanmanız, bu videoların siz yayından kaldırana kadar pazarlama aracı olarak kalmasını sağlayabilir. Pekiyi bunun ihracatla ne ilgisi var?

Global Pazarlar Parmaklarınızın Ucunda

Ülkemiz; birçok ürün ve hizmetin üretildiği ancak yurtdışı pazarlara kolaylıkla ulaştırılamadığı bir ticari zemine sahip. Yerleşik ticari teamüller, üreticilerin ihracat yapabilmek için yurt içi veya yurtdışındaki komisyonerlerle çalışmasını zorunlu kılıyor. Bu durumda, aracı sayısı artarken, üreticinin veya ana dağıtıcının bu noktadaki karlılığı doğal olarak azalıyor veya ürün ya da hizmetin fiyatı marjinal şekilde yükseliyor. Ülkemizin sahip olması muhtemel fiyat avantajı da bu şekilde zarar görmüş oluyor.

Doğrudan yurtdışına kendisi açılma yolunu deneyen üretici için ise oldukça büyük maliyetler kapıda bekliyor. Düşünelim ki, bir ziraat üreticisinin ürünlerinin tanıtımını Alman televizyonlarında yapabilmesi neredeyse imkansız, bunun gibi diğer pazarlama araçlarını da kullanmak ciddi maliyetlerle anlamına geliyor.

Diğer taraftan dijital medya araçları, geleneksel araçlarla kıyaslaması dahi mümkün olmayan maliyetlerle, bu araçların çok daha üzerinde fayda sağlayabiliyor. Günümüzde ana akım konvansiyonel medya araçlarının, dijital platformlar yani internetle yarışı sona ermiş, internet yarışı açık ara kazanmış durumdadır. Artık televizyonlar, yayınlarını dijital ortama taşıyor ve burada yeni bir dünya çokta kuruldu bile.

Dünyanın her yerinden bir tıkla sizin ürün ve hizmetlerinin videolarına erişilebiliyor olması da, elbette büyük bir avantaj. Üstelik burada hedef ülkenizi siz belirleyip, sadece video hazırlama maliyetlerine katlanarak o ülkede ürün ve hizmet tanıtımı yapabilirsiniz. İsterseniz, tüm dünya dillerinde tanıtım videoları dahi oluşturabilirsiniz. Bu noktada herhangi bir sınır bulunmuyor.

Youtube Videoları Nasıl Olmalı?

Elbette markanız, kurumsal kimliğiniz, ürün ve hizmetlerinizin videoları gelişi güzel videolar olmamalı, hedef kitle üzerinde etki ve merak uyandırıcı içeriklerin sunumu yapılmalıdır. Yayınlanacak videoların dili ve hedef ülkede oluşturacağı algı dikkatle irdelenmelidir. Hatta gerekiyorsa her ülke için o ülkenin alışveriş alışkanlıkları ve kültürel değerleri gibi kriterlere uygun içerikler oluşturulmalıdır.

Elbette video pazarlama yapmaya başlamadan önce hedef ülke kriterlerini özenle belirlemeniz gerekir. Örneğin; Norveç’e ton balığı satmaya çalışmak çok makul bir çalışma olmayacağı gibi, Müslüman ülkelere satacağınız ürünlere Helal sertifikası almış olmak ve bunu bu ülkelerde vurgulamak son derece önemlidir. Bu sayede yanlış video üretim maliyetlerine katlanmak ve müşterileriniz üzerinde yanlış bir algı oluşturmazsınız.

Videolar Ne Kadar Yayında Kalır?

Youtube kurallara uygun olduğu sürece videoları yayından kaldırmaz. Videolarınız, sonsuza kadar yayında kalabilir ve yayınlayacağınız videonun nitelikli oluşuna bağlı olarak, Youtube ve Google aramalarında ön sıralarda yer alabilir. Bir çok dilde özgün videolar oluşturmak, tıpkı sitenizin Google’da yükselmesi gibi, Youtube’da da yükselme sonucuna götürür.

İhracata Yönelik Videolar Farklı mıdır?

Elbette. Her yapım türünün kendine has özellikleri vardır. Bir tanıtım filmi ile reklam aynı olmayacağı gibi örneğin dizi veya parodi videoları da bunlardan çok farklı yapımlardır. Yapacağınız yayınların özel olarak dizayn edilmiş olması, yani pazarlamacı gözü ile profesyonel olarak geliştirilmiş olması gereklilik arz eder. İhracat özel bir pazarlama alanı olduğundan, bu videolar; özellikle bu alanda optimize edilmiş olmalıdır.

Hangi dillerde video yayınlanabilir?

Youtube sizin hangi dilde yayın yapacağınıza karışmaz. Aynı şekilde video alt metinlerini de ilgili dillerde yapabilirsiniz bunun için herhangi bir sınırlama yoktur. Hatta Youtube yükleyeceğini videoları, o dili kullanan ülkelerde arama sonucu olarak görüntüler ki, bu da hedef kitlenize doğrudan erişim anlamına gelir.

Tüm bunların yanında youtube üzerinde yayınladığınızı videoları, sosyal medya platformlarında yayınlayabilir, burası için hazırlanan videoları diğer tüm platformlarda tanıtım unsuru olarak kullanabilirsiniz. Sizin ticari hayatınız boyunca yayında kalacak ve niteliğine bağlı olarak gösterim oranı her geçen gün artacak bir pazarlama aracı ile ihracat alanında ciddi bir yatırım yapabilirsiniz. Bunun için pazarlama uzmanları ile hemen iletişime geçerek, ilk adımı atın. Uzun vadede ciddi bir trafik sizi bekliyor olacaktır.

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