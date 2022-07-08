İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı

İhracat birim değer endeksi yüzde 11,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 87,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 arttı

İhracat miktar endeksi yüzde 3,3 arttı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 0,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 34,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,8, yakıtlarda yüzde 142,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 55,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,7 artarken, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Nisan ayında 161,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azalarak, 2022 Mayıs ayında 146,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mayıs ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2022 Mayıs ayında 146,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Nisan ayında 110,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2022 Mayıs ayında 115,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mayıs ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,1 artarak, 2022 Mayıs ayında 120,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Mayıs ayında 76,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mayıs ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,4 puan azalarak, 2022 yılı Mayıs ayında 76,2 oldu.