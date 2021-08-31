İhracat Temmuz’da yüzde 10,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalat yüzde 16,8 artarak 20 milyar 693 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 34,9, ithalat yüzde 25,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artarak 121 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 25,8 artarak 146 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 24,0 arttı



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Temmuz ayında yüzde 8,9 artarak 14 milyar 442 milyon dolardan, 15 milyar 720 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 24,0 artarak 13 milyar 357 milyon dolardan, 16 milyar 566 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 846 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 16,1 artarak 32 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,9 oldu.



Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 51,3 arttı



Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 2 milyar 827 milyon dolardan, 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Temmuz ayında yüzde 84,0 iken, 2021 Temmuz ayında yüzde 79,3'e geriledi.



Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4,7 azaldı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4,7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,6'ya yükseldi.



Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.



Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 77,8 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 77,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,9 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı yüzde 76,0, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,0 oldu.



Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 446 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 57 milyon dolar ile ABD, 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 803 milyon dolar ile İtalya, 772 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 832 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 227 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 277 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 663 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 657 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 453 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 630 milyon dolar ile Almanya, 937 milyon dolar ile ABD, 905 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 17 milyar 800 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 85 milyon dolar ile Rusya, 12 milyar 903 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 885 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 490 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1 azalırken, ithalat yüzde 4,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 26,4, ithalat yüzde 31,4 arttı.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu

Temmuz ayında göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 oldu.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.



Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,8 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1 oldu.Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,2 oldu. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti.



Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Temmuz ayında 15 milyar 620 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak 15 milyar 620 milyon dolar, ithalat yüzde 15,7 artarak 19 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 40,4 artarak 3 milyar 7 milyon dolardan, 4 milyar 221 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Temmuz ayında yüzde 82,5 iken, 2021 Temmuz ayında yüzde 78,7'ye geriledi.



İhracat 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 115 milyar 122 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artarak 115 milyar 122 milyon dolar, ithalat yüzde 26,3 artarak 141 milyar 89 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 2,6 azalarak 26 milyar 665 milyon dolardan, 25 milyar 967 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 76,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,6'ya yükseldi.