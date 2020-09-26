İhracat şampiyonlarının 160 tanesi Egeli

İlk 1000 ihracatçı listesinde İzmir 83 firma ile ikinci sırada yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat şampiyonları listesine 2019 yılında Ege Bölgesi’nden 160 firma girmeyi başardı. TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesinde 2018 yılında ise; 158 Egeli ihracatçı firma yer almıştı.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il konumunu korudu. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2019 yılında 19 milyar 761 milyon dolarlık döviz kazandırdı.

İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde, 2019 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 160 firma yer buldu.

TİM ilk 1000 ihracatçı listesindeki Egeli ihracatçılar, ilk 1000 ihracatçının ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştirdi.

Ege’den 18 firma ilk 1000 ihracatçı listesine merhaba dedi

TİM 1000 ihracatçı listesinde; Ege Bölgesi’nden 142 yerini korurken, 18 firma 2019 yılında ilk 1000 ihracatçı listesinin yeni üyeleri oldu.

İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine bu yıl 5. sıradan giriş yapan, Star Rafineri A.Ş. TİM 1000 İhracatçı Listesi’ne de 17. sıradan 'merhaba' dedi.

TİM 1000 ihracatçı listesinde İzmir 83 firma ile yer alırken, Denizlili ihracatçılar 26 firma ile listede yer buldu. Manisa’dan 23 ihracatçı firma ihracatın şampiyonlar ligine girme başarısı gösterdi.

Aydın’dan 7, Kütahya ve Balıkesir’den 6’şar, Muğla’dan 5, Afyonkarahisar ve Uşak’tan 1’er firma ihracatın şampiyonlar ligine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Listeye Kocaeli firması olarak giren İzmir’de de rafinerisi bulunan ve ihracatının büyük bölümünü İzmir’deki rafinerisinden gerçekleştiren Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 3 milyar 411 dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye üçüncüsü olurken, Türkiye genelinde 7. firma olan Vestel Dış Ticaret A.Ş. 2 milyar 194 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. 739 milyon 111 bin dolar, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 622 milyon 22 bin dolarlık ihracatla listede üçüncü ve dördüncü sıranın sahibi oldular.

Manisa firmaları arasında Vestel Ticaret A.Ş. Manisa birincisi olurken, Denizli’den Başak Metal Tic. Ve San. A.Ş. 365 milyon 465 bin dolarlık ihracat rakamıyla Denizli firmaları arasında zirvedeki yerini korudu.

Muğla’da Kılıç Holding firmalarından KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 180 milyon 782 dolarlık ihracat rakamıyla bu yılda Muğla’dan en fazla ihracat yapan firma olmayı başardı. Uğur Soğutma A.Ş. 102 milyon 763 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırarak Aydın’ın en fazla ihracat yapan firması olarak adını listeye yazdırdı.

Dijitalleşme, İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarımla daha da çok firmamız ilk bine girecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesindeki Egeli firma sayısının 2012 yılından bu yana düzenli olarak artarak 118’den 160’a yükselmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi’nden ilk bin ihracatçı listesinde daha fazla firmanın yer alması için Dijitalleşme, İnovosyon, Ar-Ge, Tasarım ve Markalaşmaya ağırlık veren çalışmalara yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Pandemi sonrasında Türkiye’nin ilk dijital fuarını ayakkabı ve saraciye sektöründe 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı şeklinde düzenlediklerine işaret eden Eskinazi, “12-16 Ekim 2020 tarihlerinde ise Türkiye’nin ilk Gıda Sanal Fuarı-The Fource’u organize edeceğiz. Pandeminin fiziki pazarlamaya izin vermediği günümüzde dijital fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatımızda devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılının Ocak – Ağustos döneminde 214 ülke ve serbest bölgeye 8,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılının son dört aylık döneminde hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini toplayarak, 2020 yılını ihracatta artışla kapatmayı ve TİM ilk 1000 İhracatçı Listesi’nde önümüzdeki yıl daha fazla firmamızla yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.