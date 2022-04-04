İhracat rekorunda 3’te 3: Mart ayı ihracatı 22,7 milyar dolar ile rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayında ihracatın 2021’in aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3’te 3 yapmış olduk” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısı ile Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, konuşmasında, Türkiye’nin, bölgesinde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşına kayıtsız kalmadığını ve ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülen diplomasinin merkezi haline geldiğini aktardı.

Bakan Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığının bünyesinde tesis ettikleri koordinasyon masaları üzerinden ilgili tüm kamu kurumlarının ve sektör paydaşları ile eşgüdüm içerisinde ihracat, ithalat, lojistik, gümrükler ve dış ilişkiler boyutuyla çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Alternatif tedarik kanalları ve yöntemlerinin tespiti ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin uygun maliyetlerle temini konusunda yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Son olarak, bitkisel yağlarda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kanola-kolza tohumu ile ayçiçek yağına ikame olabilecek kanola yağı, aspir, mısır, soya ve palmiye yağlarında gümrük vergisi oranları 30 Haziran’a kadar sıfırlanmıştır” dedi.

Etkisi henüz geçmeyen pandeminin ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik olarak önemli bir süreç ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Muş, “Söz konusu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan sorunların en önemlisi de artan maliyetlerdir. Hükümet olarak, bu konuda da tüketicilerimizin ve ticaret erbabımızın mağdur edilmemesi için gereken bütün tedbirleri süratle almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

İhracatta 3’te 3

Bakan Mehmet Muş, Türkiye’nin ihracatında yakaladıklarını belirttiği ivmenin bu yıl özelinde de devam ettiğini söyleyerek, “Buna göre, geride bıraktığımız Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3’te 3 yapmış olduk” dedi.

Mart ayı ithalatı 30,9 milyar dolar

Mart ayı ithalatının 30,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Muş, “Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutmaktadır. Enerji hariç bakıldığında, Mart ayında ithalatımız 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir”

Enerji ithalatı konusuna ayrı bir başlık açmak istediğini söyleyen Bakan Mehmet Muş, şöyle devam etti:

“Ocak-Mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğalgaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 artış göstermiştir. Diğer yandan, ocak ayında 76 dolar olan brent petrol fiyatları Mart ayında yüzde 70,2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmişti.

Benzer şekilde Avrupa doğalgaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstermiştir. Küresel piyasalarda yaşanan bu durum haliyle enerji ithalatımıza yansımaktadır. Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödemiş oluyoruz.”

Bakan Muş, son 12 aylık ihracatın 235,6 milyar dolara ulaştığı bilgisini vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini savundu.

Basın toplantısı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.