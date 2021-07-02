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İhracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" dedi.
Ekonomi 02.07.2021, 12:41 02.07.2021, 12:48
-"(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır"
-"Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar en yüksek ihracattır."
- "İlk altı ayda ihracatımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviye ulaşmış durumdayız"
-"Bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12 artışla 76 bin 189 olmuştur."
-"Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir."