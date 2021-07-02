İhracat rakamları açıklandı

-"(İhracat rakamları) Söz konusu değerler hem aylık hem, hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır"

-"Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar en yüksek ihracattır."



- "İlk altı ayda ihracatımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviye ulaşmış durumdayız"



-"Bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12 artışla 76 bin 189 olmuştur."



-"Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir."