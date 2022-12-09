İhracat ödüllerinde Hastavuk’a üç ödül birden

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 24 artırarak ülke ihracatına 3 milyar 714 milyon dolarlık katkı sağlayan su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Hastavuk 3 kategoride ihracat ödülüne layık görüldü.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2021 yılının en başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Düzenlenen ‘2021 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde toplam 7 kategoride 35 firma ödül aldı. Törende, İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı birlik başkanları yanı sıra sektörün önde gelen firma ve derneklerinin temsilcileri yer aldı.

Hastavuk, 3 farklı kategoride ihracat ödülünün sahibi oldu. Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Bu yıl üç ödüle layık görüldük. Yumurta ihracatında Türkiye üçüncüsü olduk. Beyaz et ihracatında Türkiye ikincisi ve toplam sektörler ihracatında ise yine Türkiye ikincisi olduk. Bu ödüller, ihracat misyonumuzu yerine getirmenin sonucudur. Japonya, Irak, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Bahreyn, Gürcistan başta olmak üzere 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her geçen yıl ihracat kapasitemizi artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl ihracatımızı 100 milyon dolar seviyelerine ulaştıracağız. 2022 yıl sonunu 80 milyon dolar ihracatla tamamlayacağız. Aldığımız ödüller bizi bir sonraki dönemlere hazırlıyor. Türkiye’deki işletmelerin çalışma ve kalitesiyle Türk tavukçuluğu bugün dünya tavukçuluğu ile rekabet edebilecek konumdadır" dedi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında arttığını ve 3 milyar 714 milyon dolar olduğunu belirten İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, son 12 aydaki sektör ihracatın ise 4 milyar 121 milyon dolara ulaştığını söyledi. Son 12 ayda sektör olarak en fazla ihracat yaptıkları ülkelerden bahseden Sezer, “Bu ülkeler sırasıyla; 763 milyon dolar ile Irak, 321 milyon dolar ile Rusya, 190 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 184 milyon dolar ile İtalya. İçinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen söz konusu ihracatı gerçekleştiren tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimizi tebrik ediyorum” dedi. Japonya’ya yapılan ihracatın son 12 ayda yüzde 100’ün üzerinde arttığına değinen Sezer, “Japonya’ya ihracatımız son 12 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 66 milyon dolardan 139 milyon dolara yükseldi. Bunun en önemli sebebi, su ürünleri ihracatımız başta olmak üzere, artık kanatlı ürünlerimizi de Japonya’ya gönderebiliyor olmamız. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.