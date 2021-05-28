İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,2 artarak 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat yüzde 61,1 artarak 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 33,1, İTHALAT YÜZDE 19,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 68 milyar 739 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 82 milyar 867 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSANDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 107,7 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Nisan ayında yüzde 107,7 artarak 8 milyar 586 milyon dolardan, 17 milyar 830 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 59,7 artarak 11 milyar 419 milyon dolardan, 18 milyar 235 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 404 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 80,3 artarak 36 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 33,2 AZALDI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında yüzde 66,2 iken, 2021 Nisan ayında yüzde 86,0'a yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 19,7 AZALDI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 19,7 azalarak 17 milyar 599 milyon dolardan, 14 milyar 128 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 74,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,0'a yükseldi.

NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

NİSAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 76 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 76,0, sermaye mallarının payı yüzde 13,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,7 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 75,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 654 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 924 milyon dolar ile Irak, 889 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 276 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 275 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 564 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 300 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,0'ını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 412 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 173 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 129 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 99 milyon dolar ile ABD, 963 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,2'sini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 9 milyar 665 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 244 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 571 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 749 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 641 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,7'sini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 3,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 113,7, ithalat yüzde 62,5 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRAATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,1 OLDU

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,8 olarak gerçekleşti. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT NİSANDA 17,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,9 artarak 17 milyar 854 milyon dolar, ithalat yüzde 67,7 artarak 20 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 24,8 azalarak 4 milyar 21 milyon dolardan, 3 milyar 23 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan ayında yüzde 67,7 iken, 2021 Nisan ayında yüzde 85,5'e yükseldi.

İHRACAT OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 65 MİLYAR 147 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 65 milyar 147 milyon dolar, ithalat yüzde 21,4 artarak 80 milyar 55 milyon dolar olarak